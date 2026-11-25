La vida y las conquistas de Alejandro Magno contadas a través de los ojos de su confidente Hefestión. Megadocs presenta en atrespalyer la docuserie La leyenda de Alejandro Magno.

La vida, las conquistas y el legado de uno de los mayores conquistadores de la historia llegan a atresplayer con La leyenda de Alejandro Magno, una nueva docuserie de Megadocs que reconstruye la trayectoria de este emperador a través de los ojos de Hefestión, su compañero y confidente.

Una semana más, Megadocs reúne en atresplayer algunos de los mejores documentales históricos. Después de viajar al mundo vikingo con Vikingos: la creación de un imperio, descubrir las expediciones secretas de los nazis y explorar el nacimiento y la caída de grandes civilizaciones con Apocalipsis de los imperios, la plataforma pone ahora el foco en una de las figuras más fascinantes de la historia.

Anteriormente también hemos podido conocer cómo se construyeron algunas de las grandes maravillas arquitectónicas de la humanidad, desde templos hasta pirámides, en Ingenieros de la antigüedad, así como descubrir la evolución de las armas de guerra en ¡A las armas!

Ahora es el turno de Alejandro Magno, el hombre que cambió el rumbo del mundo antiguo con sus campañas militares y su ambición de conquistar nuevos territorios. Ya tienes disponibles los tres capítulos de La leyenda de Alejandro Magno en atresplayer.

De qué trata La leyenda de Alejandro Magno

La docuserie recorre los primeros años, la formación y las grandes conquistas de Alejandro Magno, desde su infancia en Macedonia hasta la expansión de su imperio por Asia.

A través de investigaciones históricas, testimonios y evidencias arqueológicas, la producción explora los acontecimientos que marcaron su personalidad y contribuyeron a convertirlo en uno de los personajes más determinantes de la Antigüedad.

Ya puedes ver los tres primeros capítulos:

Capítulo 1: El origen del héroe

La historia comienza con la juventud de Alejandro y las circunstancias que marcaron su destino. Forjado por la ambición, el mito y la influencia de sus padres, el futuro conquistador comienza a prepararse para desafiar al mayor imperio de su época.

Uno de los episodios más conocidos de su leyenda es el del nudo gordiano, en la ciudad de Gordión. Una historia rodeada de profecías que parece confirmar el destino extraordinario al que Alejandro se siente llamado.

A través de los restos arqueológicos de los lugares que recorrió y de nuevos hallazgos en Aigai, el capítulo analiza las reformas militares de Filipo II y el contexto político en el que creció su hijo. También profundiza en su educación junto a Aristóteles, sus vínculos con sus compañeros y su peregrinación a Troya.

Tras cruzar a territorio persa, Alejandro demuestra su capacidad estratégica en la batalla del Gránico y consigue derrotar a Darío en Issos. Sus victorias comienzan a consolidar su posición como aspirante al trono persa, aunque su siguiente objetivo será Egipto.

Capítulo 2: El hijo de Zeus

La campaña de Alejandro continúa hacia Egipto, adonde se dirige después de abandonar temporalmente la persecución de Darío. Allí es recibido como un libertador del dominio persa y aprovecha la religión, el simbolismo y la diplomacia para ganarse el apoyo de la población.

Durante esta etapa se proclama faraón y restaura templos que habían quedado abandonados durante el gobierno persa. Uno de los momentos más importantes de su estancia es su viaje al desierto para consultar el oráculo de Amón, una experiencia que contribuirá a alimentar la leyenda sobre su supuesto origen divino.

El episodio también recupera la influencia de su madre, Olimpia, su formación militar y las reformas impulsadas por Filipo II, entre ellas el uso de la sarisa macedonia.

Mientras tanto, Darío reorganiza sus fuerzas para frenar el avance del conquistador. La batalla de Gaugamela marcará un punto de inflexión con una victoria decisiva para Alejandro. Su entrada triunfal en Babilonia, el acceso a las riquezas persas y la fundación de Alejandría impulsarán su ambicioso proyecto imperial.

Capítulo 3: La conquista de Asia

El último de los tres capítulos disponibles muestra a Alejandro en plena expansión por Asia. Con el poder de Darío desmoronándose y su posterior muerte, el macedonio comienza a consolidarse como heredero del Imperio persa.

Para gobernar sus extensos territorios, adopta algunos de los sistemas administrativos persas y aprovecha sus redes de comunicación y estructuras regionales. Sin embargo, las conspiraciones y las purgas empiezan a poner en peligro su autoridad y provocan tensiones entre sus hombres de confianza.

Durante su avance por Bactria y Sogdiana, Alejandro apuesta por la diplomacia, las alianzas matrimoniales y la integración cultural, unas decisiones que generan descontento entre numerosos macedonios.

Su expedición continúa hasta la India, donde se enfrenta al rey Poros y sus elefantes de guerra. El agotamiento de sus tropas acaba poniendo límites a sus ambiciones y sus soldados se niegan a continuar avanzando.

La muerte de Hefestión supone un duro golpe personal para Alejandro y lo deja profundamente aislado. Finalmente, su propia muerte en Babilonia abre una nueva etapa de disputas por su cuerpo y por el legado de uno de los conquistadores más importantes de todos los tiempos.