Adéntrate en los expedientes más oscuros de los nazis durante Segunda Guerra Mundial a través del sello 'Mega Docs'. De la búsqueda del Santo Grial a las misiones ocultas en el Tíbet en exclusiva en atresplayer.

Mega continúa ampliando su catálogo de documentales bajo el sello MEGA DOCS. Tras Ingenieros de la Antigüedad, El apocalipsis de los imperios y ¡A las armas!, llega Nazis: expediciones sescretas, una serie documental que reconstruye algunas de las investigaciones y misiones más sorprendentes impulsadas por el régimen de Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

La producción se adentra en la obsesión de Heinrich Himmler y las SS por encontrar reliquias legendarias, civilizaciones desaparecidas y supuestas pruebas que respaldaran la delirante teoría de la superioridad de la raza aria.

Durante años, equipos de investigadores, arqueólogos y científicos recorrieron distintos rincones del planeta en busca de objetos sagrados, vestigios de antiguas culturas y respuestas a leyendas milenarias. Detrás de estas expediciones estaba la Ahnenerbe, una organización vinculada a las SS que utilizaba la investigación pseudocientífica para intentar justificar la ideología racial nazi.

Desde la Atlántida hasta el Santo Grial, pasando por las leyendas de las brujas medievales y las expediciones al Himalaya, la serie explora cómo el nazismo mezcló historia, mitología, ocultismo y pseudociencia en su intento de construir un pasado mítico para el Tercer Reich.

¿Qué buscaban realmente los nazis en estas expediciones? ¿Por qué Himmler estaba convencido de que las reliquias antiguas podían proporcionarles poderes extraordinarios? Estos son los seis episodios de Nazis: Expediciones secretas, disponibles en atresplayer.

Capítulo 1. El continente perdido: la obsesión nazi por encontrar la Atlántida

La Atlántida, el legendario continente desaparecido bajo el mar, ha alimentado la imaginación durante siglos desde que Platón relató su existencia. Según distintas leyendas, los restos de esta civilización perdida podrían esconder tesoros y conocimientos extraordinarios.

La obsesión por encontrarla también llegó a la Alemania nazi. Heinrich Himmler y las SS estaban convencidos de que las antiguas civilizaciones podían aportar pistas sobre los supuestos orígenes de la raza aria. A través de la Ahnenerbe, impulsaron expediciones arqueológicas para investigar estas teorías y localizar vestigios de un pasado que encajara con su ideología.

Desde las ruinas de antiguas ciudades sudamericanas hasta misteriosas inscripciones grabadas en las rocas de Suecia, los investigadores recorrieron distintos lugares del mundo en busca de pistas sobre la Atlántida. Incluso llegaron a proyectar un templo destinado a albergar las reliquias que esperaban encontrar.

Capítulo 2. Caminando entre brujas

La brujería y los antiguos rituales han formado parte de numerosas culturas a lo largo de la historia. Pero ¿por qué despertaron tanto interés entre los dirigentes de las SS?

Heinrich Himmler estaba obsesionado con recuperar lo que consideraba las antiguas raíces arias de Alemania. Convencido de que los procesos medievales contra las brujas escondían una conspiración para destruir las tradiciones germánicas, impulsó investigaciones destinadas a documentar estos episodios históricos.

Las SS crearon un equipo de investigación para recopilar información sobre los juicios y las prácticas de brujería en la Alemania medieval. El proyecto pretendía utilizar esos documentos para construir un relato histórico que respaldara la ideología racial del régimen.

La investigación también destapa aspectos desconocidos del pasado familiar de Himmler, mientras la amenaza de la guerra ponía en cuestión el futuro de estos estudios pseudocientíficos.

Capítulo 3. En busca del Santo Grial

El Santo Grial es una de las reliquias más misteriosas de la historia. Tradicionalmente se identifica con el cáliz utilizado por Jesucristo durante la Última Cena, aunque otras interpretaciones lo describen como una piedra dotada de poderes extraordinarios.

Su leyenda despertó el interés de Heinrich Himmler y otros dirigentes nazis, que llegaron a interpretar algunos relatos medievales como pistas para localizar el objeto.

Para las SS, encontrar el Santo Grial supondría mucho más que hacerse con una reliquia religiosa: también podría convertirse en un símbolo de poder y en una herramienta de propaganda para el Tercer Reich. Algunos dirigentes incluso atribuían a estos objetos supuestas propiedades sobrenaturales.

Este episodio reconstruye la búsqueda nazi de una de las reliquias más famosas de todos los tiempos y explora cómo el ocultismo y las leyendas medievales alimentaron las ambiciones del régimen.

Capítulo 4. Hacia las montañas: la expedición nazi al Tíbet tras el rastro del Yeti

El Himalaya ha estado rodeado de leyendas durante siglos. Sus montañas, consideradas por distintas culturas lugares sagrados y misteriosos, también despertaron el interés de los investigadores nazis.

Una de las teorías pseudocientíficas que defendían algunos ideólogos del régimen sostenía que los antepasados de la supuesta raza aria habían encontrado refugio en aquellas regiones durante una hipotética catástrofe climática.

Heinrich Himmler apoyó una expedición de las SS al Tíbet dirigida por el zoólogo Ernst Schäfer. La misión tenía como objetivo recopilar información sobre la población, la fauna y las características geográficas de la región, además de investigar las teorías raciales que interesaban al régimen.

El viaje también estuvo relacionado con las leyendas sobre el Yeti, una criatura misteriosa que había alimentado numerosas historias sobre las montañas del Himalaya. La expedición nazi intentó encontrar respuestas a algunas de estas leyendas mientras Europa se aproximaba al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.

Capítulo 5. Cromañón: los nazis y la búsqueda de los orígenes de la raza aria

¿Podía la Prehistoria servir para justificar una ideología política? Para Heinrich Himmler, la respuesta era afirmativa.

El líder de las SS estaba decidido a encontrar supuestas pruebas históricas y arqueológicas que respaldaran la idea de una ancestral superioridad racial alemana. Su interés se dirigió también hacia el Paleolítico y los primeros grupos humanos de Europa.

A través de investigaciones arqueológicas y estudios pseudocientíficos, el régimen intentó construir un relato sobre los orígenes de la humanidad que situara a los supuestos antepasados arios en el centro de la historia.

Este capítulo analiza cómo los dirigentes nazis manipularon el pasado prehistórico para intentar legitimar sus teorías raciales y convertir la arqueología en una herramienta al servicio de su propaganda.

Capítulo 6. Runas

Las runas, antiguos símbolos utilizados por distintos pueblos germánicos y nórdicos, también ocuparon un lugar destacado en el imaginario del nazismo.

La obsesión de Heinrich Himmler por demostrar la supuesta superioridad de la raza aria llevó a las SS a investigar antiguas leyendas, civilizaciones, símbolos y fenómenos misteriosos. A través de expediciones secretas y estudios pseudocientíficos, el régimen trató de encontrar pruebas que legitimaran su ideología y reforzaran su poder.

Los dirigentes nazis reinterpretaron estos símbolos históricos y les atribuyeron significados vinculados a su particular visión del pasado germánico. Algunos se incorporaron a la simbología de las organizaciones del régimen, mientras que otros fueron objeto de investigaciones promovidas por la Ahnenerbe.