Descubre dónde ver gratis en atresplayer los cinco documentales de Ingenieros de la antigüedad, de MEGADOCS, sobre las grandes obras de la historia.

Si te gustan los documentales ahora podrás disfrutar en Mega un nuevo espacio dedicado a este género, MEGADOCS. Si te apasiona la historia, la arquitectura y los grandes misterios de las civilizaciones antiguas no te puedes perder la primera serie de documentales dedicados a los Ingenieros de la antigüedad, un fascinante análisis de las grandes construcciones antiguas y cómo estas han servido de inspiración para las estructuras y la tecnología moderna.

El nuevo espacio documental de Mega, MEGADOCS, invita a descubrir los secretos de monumentos emblemáticos como la Gran Muralla China, las pirámides de Egipto, el templo Angkor Wat, la catedral de Notre Dame y el Taj Mahal. A través de un fascinante recorrido por distintas épocas y civilizaciones, la serie revela los conocimientos, las soluciones arquitectónicas y la capacidad de innovación que hicieron posibles estas construcciones.

Si quieres disfrutar de estos documentales desde casa, ya puedes volver a ver los cinco capítulos de Ingenieros de la antigüedad en atresplayer. Te contamos qué puedes descubrir en cada entrega.

Dónde ver Ingenieros de la antigüedad completo y gratis

Los lunes a partir de las 21:30 horas podrás disfrutar de nuevos capítulos de MEGADOCS en el canal TDT Mega, sin embargo, si te pierdes la emisión podrás volver a verlos al completo y gratis en atresplayer, la plataforma de Atresmedia.

Si no pudiste ver el estreno ya puedes descubrir cómo se levantaron algunas de las construcciones más fascinantes del mundo y conocer las técnicas que han influido en la arquitectura y la ingeniería actuales.

Los 5 documentales de Ingenieros de la antigüedad

1. La Gran Muralla China: dos mil años de historia

La Gran Muralla China es una de las construcciones más emblemáticas de la humanidad. Levantada a lo largo de siglos con el esfuerzo de millones de trabajadores, esta colosal obra defensiva representa un hito de la ingeniería y una muestra de cómo las grandes civilizaciones encontraron soluciones para proteger sus territorios.

El documental recorre la historia de la muralla y analiza la evolución de las técnicas de construcción que permitieron levantarla. Desde sus materiales hasta su diseño, la producción descubre por qué las fortificaciones han desempeñado un papel fundamental en el desarrollo de las sociedades y cómo sus principios siguen presentes en la forma de concebir las grandes obras.

2. Los secretos de las pirámides: la ingeniería del antiguo Egipto

La Gran Pirámide de Guiza, construida hace más de 4.500 años, es una de las mayores hazañas arquitectónicas del antiguo Egipto. Con una altura original de aproximadamente 146 metros, fue durante más de 3.800 años la estructura más alta construida por el ser humano.

¿Cómo consiguieron los antiguos egipcios levantar un monumento de semejantes dimensiones con los medios de su época? Este episodio se adentra en los conocimientos técnicos, la planificación y la organización necesarios para construir las pirámides, auténticos símbolos del ingenio humano que continúan despertando preguntas y admiración miles de años después.

3. El secreto de Notre Dame: los avances de la arquitectura gótica

Durante la Edad Media, la construcción de grandes catedrales transformó la arquitectura europea. El desarrollo de nuevas técnicas permitió levantar edificios cada vez más altos, luminosos y complejos, con estructuras que parecían desafiar los límites de la ingeniería de su tiempo.

Notre Dame de París se convirtió en uno de los máximos exponentes de este movimiento. El documental explora los avances arquitectónicos que hicieron posible la construcción de las catedrales góticas y descubre cómo sus arcos, bóvedas y sistemas de soporte contribuyeron a crear algunos de los monumentos más admirados de Europa.

4. Templos: los secretos de la construcción de Angkor Wat

En plena selva camboyana se encuentra Angkor Wat, un extraordinario complejo monumental que destaca por la precisión de su cantería, sus galerías y su decoración escultórica.

Construido hace 900 años, este conjunto arquitectónico constituye un ejemplo excepcional del conocimiento técnico y artístico de la civilización jemer. El episodio investiga cómo se levantó una obra de semejante magnitud en un entorno marcado por las lluvias monzónicas y qué soluciones permitieron desarrollar uno de los complejos religiosos más impresionantes del mundo.

5. El Taj Mahal: la huella de la ingeniería islámica

El Taj Mahal es uno de los monumentos más reconocibles del mundo y una obra maestra de la arquitectura. Su diseño refleja una larga tradición de conocimientos arquitectónicos y artísticos vinculados a la cultura islámica.

Este documental amplía la mirada hacia la Edad de Oro del islam, un periodo de importantes avances científicos, matemáticos y técnicos. A través de este legado, el episodio explora la influencia de la arquitectura islámica en construcciones posteriores y su relación con algunos de los grandes proyectos arquitectónicos de la actualidad.