Descubre en atresplayer Apocalipsis de los imperios, la serie documental de MEGADOCS sobre Sodoma y Gomorra, los mayas, los acadios y otras civilizaciones desaparecidas.

¿Qué ocurrió con las grandes civilizaciones de la Antigüedad? ¿Por qué desaparecieron imperios que parecían invencibles? ¿Existieron realmente Sodoma y Gomorra o podría ser Helike la legendaria Atlántida? MEGADOCS llega a atresplayer con Apocalipsis de los imperios, una nueva colección de documentales que investiga los misterios que rodean el final de algunas de las sociedades más importantes de la historia.

Tras descubrir los grandes avances de la ingeniería antigua con la serie documental Ingenieros de la Antigüedad, MEGADOCS nos invita ahora a viajar miles de años atrás para conocer el auge y la caída de grandes civilizaciones. Desde el Imperio acadio y el romano hasta los mayas, pasando por los pueblos del mar y la misteriosa ciudad de Helike.

Una apasionante colección de documentales que puedes seguir cada lunes en el canal de TDT Mega y disfrutar después también en atresplayer.

Apocalipsis de los imperios: ¿por qué desaparecieron las grandes civilizaciones de la historia?

A lo largo de la historia, grandes imperios y civilizaciones construyeron ciudades extraordinarias, desarrollaron importantes avances y dominaron extensos territorios. Sin embargo, muchos de ellos terminaron desapareciendo o sufriendo colapsos que todavía hoy despiertan numerosas preguntas.

La serie documental Apocalipsis de los imperios recorre algunos de estos episodios históricos para investigar qué provocó su desaparición.

Sodoma y Gomorra: ¿existieron realmente las ciudades destruidas por el fuego?

Durante miles de años, la historia de Sodoma y Gomorra ha sido uno de los relatos más conocidos de la tradición bíblica. Según las escrituras, sus habitantes llevaban una vida marcada por la maldad y Dios decidió destruir ambas ciudades con una lluvia de fuego y azufre. Pero ¿existieron realmente Sodoma y Gomorra?

La serie documental investiga los hallazgos arqueológicos de Tall el-Hammam, en la actual Jordania. Allí, los investigadores han descubierto los restos de una próspera ciudad de la Edad del Bronce que podría estar relacionada con la legendaria Sodoma.

La ciudad perdida de Helike: ¿podría ser la Atlántida?

En el año 373 a. C., la antigua ciudad griega de Helike desapareció bajo las aguas. Según la leyenda, Poseidón fue el responsable de su destrucción, y con el paso del tiempo su ubicación terminó convirtiéndose en uno de los grandes enigmas de la arqueología. Su desaparición recuerda inevitablemente a otra de las grandes leyendas de la historia: la Atlántida.

¿Dónde se encontraba realmente Helike? ¿Qué provocó que quedara sumergida? ¿Podría existir alguna relación entre esta ciudad perdida y el mítico continente descrito por Platón? Los investigadores tratarán de resolver estas incógnitas y descubrir qué ocurrió con una de las ciudades más enigmáticas de la antigua Grecia.

El Imperio acadio: el primer gran imperio de la historia

En el año 2334 a. C., los acadios conquistaron y unificaron diferentes ciudades-estado sumerias, dando origen a lo que se considera el primer imperio de la historia.

Su dominio se extendió por buena parte de Mesopotamia, en territorios que hoy corresponden a Irak, Siria y Turquía. Sin embargo, después de aproximadamente 140 años de poder, el Imperio acadio entró en una etapa de crisis y terminó derrumbándose. ¿Qué provocó su caída? ¿Cómo consiguió convertirse en una de las grandes potencias de la Antigüedad y por qué desapareció tan rápidamente?

Los arqueólogos recorren diferentes enclaves de Oriente Medio para encontrar nuevas pistas sobre el nacimiento, la expansión y el colapso de este extraordinario imperio.

El misterio de los pueblos del mar: ¿quién provocó el final de la Edad del Bronce?

Algunas de las civilizaciones más importantes de la Antigüedad, como los hititas, los micénicos y el Imperio egipcio, alcanzaron su máximo esplendor durante la Edad del Bronce.

Sin embargo, alrededor del año 1200 a. C. se produjo una profunda crisis que transformó el Mediterráneo oriental y provocó el colapso de numerosos reinos y sociedades.

Entre las posibles explicaciones destaca la aparición de unos misteriosos invasores conocidos como los Pueblos del Mar. Las investigaciones apuntan a que estas oleadas de saqueadores pudieron desempeñar un papel importante en la caída de varias civilizaciones.

La civilización maya: ¿por qué quedaron abandonadas sus grandes ciudades?

La civilización maya fue una de las culturas más extraordinarias de la América precolombina. Entre los años 250 y 900 d. C., sus habitantes construyeron grandes ciudades y desarrollaron importantes conocimientos de matemáticas, astronomía, arquitectura y calendarios.

Sin embargo, a partir del siglo IX, muchas de sus grandes ciudades comenzaron a quedar abandonadas. Un proceso que todavía hoy plantea numerosas preguntas a los investigadores. Los arqueólogos se adentran en las selvas de América Central para investigar los vestigios de esta cultura y encontrar nuevas pistas que permitan explicar uno de los grandes misterios de la historia.