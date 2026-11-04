Un viaje fascinante por la evolución de las armas y los conflictos que moldearon el curso de la historia antigua. Disfruta de los episodios en exclusiva y a la carta en atresplayer.

¡A las armas! la nueva colección documental de MEGADOCS de MEGA, propone un fascinante recorrido por la evolución del armamento y su influencia en los grandes conflictos de la humanidad.

Si te gusta Forjado a fuego o disfrutas con las grandes producciones documentales como el Apocalipsis de los imperios y los Ingenieros de la Antigüedad, no puedes perderte esta colección. Ya puedes disfrutar de sus episodios en atresplayer.

Desde los primeros instrumentos utilizados para cazar y defenderse hasta las armas que transformaron los campos de batalla modernos, la serie explora cómo los avances tecnológicos han cambiado el curso de la historia.

Porque la historia de las armas es mucho más que una sucesión de inventos. Cada nuevo avance militar ha tenido consecuencias que han marcado a sociedades enteras, desde las grandes conquistas hasta los conflictos más devastadores. ¡A las armas! descubre los secretos de algunas de las armas más importantes de todos los tiempos.

1. Armas de largo alcance

Las armas a distancia han ofrecido a los guerreros una ventaja fundamental: atacar al enemigo sin exponerse directamente al combate. En este episodio, expertos internacionales analizan mediante experimentos algunas de las armas de largo alcance más importantes de la historia.

Desde el ingenioso diseño de la lanza romana, capaz de neutralizar al adversario, hasta el arco largo que convirtió a Inglaterra en una de las grandes potencias militares de la Edad Media. También descubrimos la aparición de la bala Minié, que transformó las tácticas militares y aumentó la letalidad de los enfrentamientos.

2. Ataque desde el aire

La guerra adquirió una nueva dimensión cuando los ejércitos comenzaron a atacar desde el aire. Este episodio descubre cómo evolucionaron las armas utilizadas para sorprender y debilitar al enemigo desde las alturas.

Desde las flechas incendiarias empleadas durante los asedios de la Antigüedad hasta los cohetes diseñados por los comandantes medievales, el documental muestra algunos de los ingenios que anticiparon la guerra aérea. El recorrido culmina con los bombardeos de la Primera Guerra Mundial, que se convirtieron en una de las tácticas bélicas más importantes y devastadoras.

3. Combate cuerpo a cuerpo

El combate cuerpo a cuerpo es una de las formas de enfrentamiento más antiguas de la humanidad. A lo largo de los siglos, los ejércitos han perfeccionado sus armas para conseguir ventaja en la lucha directa.

En este episodio, los expertos analizan tres grandes avances: la espada corta romana, el martillo de guerra medieval y la bayoneta. A través de diferentes experimentos, descubren sus efectos físicos y psicológicos y explican cómo cada arma cambió la manera de enfrentarse al enemigo.

4. Armas para todos

¿Qué ocurre cuando las armas pueden ser utilizadas por personas sin una formación militar especializada? Este episodio analiza tres inventos que transformaron la forma de combatir al facilitar el acceso al armamento.

La ballesta permitió que campesinos y soldados sin una preparación específica pudieran plantar cara a los caballeros. La pica se convirtió en un arma fundamental por su fácil manejo, mientras que el Kalashnikov destacó por su sencillez de manejo y está considerado como el arma más letal que ha existido jamás.

5. Más rápido que el enemigo

La velocidad ha sido uno de los factores determinantes en la evolución de las armas y las estrategias militares. Este episodio descubre tres inventos que cambiaron las reglas del enfrentamiento gracias a su rapidez y capacidad de respuesta.

El carro de combate aportó movilidad a los ejércitos de la Antigüedad. Más adelante, las armas cortas, como el revólver de Samuel Colt, marcaron el comienzo de una nueva etapa en la historia del armamento. El recorrido también descubre la importancia de la honda como arma asociada a la guerra asimétrica.

6. El poder de la destrucción

La evolución tecnológica ha permitido desarrollar armas con una capacidad de destrucción cada vez mayor. En este episodio, expertos internacionales analizan tres inventos que transformaron radicalmente los conflictos del siglo XX.

La ametralladora cambió para siempre los enfrentamientos militares por su enorme capacidad de fuego. La granada de mano destacó por su potencia y facilidad de transporte, mientras que el tanque se consolidó como una de las máquinas de guerra más poderosas de la historia.

7. Guerra en el mar

Los enfrentamientos navales han exigido soluciones militares muy diferentes a las utilizadas en tierra firme. Este episodio explora la evolución de las armas marítimas de la mano del experto Stephen Bull.

Entre los protagonistas destaca el fuego griego, un arma secreta que contribuyó a proteger Constantinopla durante siglos. Los expertos también construyen una réplica de un antiguo cañón naval para comprobar su potencia y descubren la evolución del torpedo, uno de los proyectiles más devastadores jamás inventado.

8. La emboscada

El elemento sorpresa siempre ha sido decisivo en la guerra. A lo largo de la historia, diferentes armas y estrategias han permitido atacar al enemigo cuando menos lo esperaba.

Este episodio analiza tres inventos que revolucionaron la forma de combatir: las trampas de púas, capaces de convertir campos de batalla enteros en terrenos peligrosos para la caballería; los rifles que permitían disparar desde una posición tumbada, y las minas terrestres, que tuvieron un enorme impacto en los soldados y en el desarrollo de las guerras.

9. Invenciones letales

La innovación tecnológica ha cambiado continuamente la forma de hacer la guerra. En este episodio, un equipo de expertos analiza algunas de las mejoras de armamento más importantes y letales de la historia.

El recorrido incluye el Scorpio, un ingenio diseñado para aprovechar la fuerza de la torsión y lanzar proyectiles; la espada larga, protagonista de numerosos enfrentamientos medievales, y el rifle de Henry, cuyo revolucionario mecanismo de palanca abrió nuevas posibilidades en el desarrollo de las armas de fuego.

10. Civiles en el campo de batalla

Las guerras no solo afectan a los ejércitos. A lo largo de la historia, la población civil ha sufrido algunas de las consecuencias más devastadoras de los conflictos armados.

Este episodio analiza tres armas que han tenido un impacto especialmente importante sobre las poblaciones civiles. El trebuchet, capaz de lanzar enormes piedras contra las murallas de las fortalezas; las armas biológicas, utilizadas históricamente en diferentes estrategias de asedio, y la bomba atómica, desarrollada durante la Segunda Guerra Mundial y convertida desde entonces en uno de los mayores símbolos del poder destructivo de la humanidad.