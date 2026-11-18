Revive en atresplayer la serie documental Vikingos: La creación de un imperio (MegaDocs). Un viaje de mil años por la historia de los conquistadores nórdicos a la carta.

Conquistas, alianzas, traiciones y grandes reyes marcaron el nacimiento del poder vikingo. Ya puedes disfrutar en atresplayer de Vikingos: La creación de un imperio, la serie documental de MegaDocs que recorre la historia de los conquistadores nórdicos a través de cinco episodios.

Si has disfrutado de documentales como Ingenieros de la antigüedad, Apocalipsis de los imperios, ¡A las armas! o Nazis: expediciones secretas, no puedes perderte este recorrido por uno de los periodos más fascinantes de la historia europea. Ya está disponible en atresplayer Vikingos: La creación de un imperio, una nueva propuesta de MegaDocs para los amantes de la historia.

La expansión vikinga transformó el mapa político de Europa y dio lugar a nuevas formas de poder, comercio y organización territorial. A través de las ambiciones de sus principales líderes, sus conquistas y sus alianzas, esta serie documental explora cómo distintos pueblos nórdicos consiguieron consolidar su influencia y dejar una huella decisiva en la historia del continente.

Vikingos: La creación de un imperio, cinco capítulos para descubrir su historia

Capítulo 1. Harald Diente Azul: El vikingo cristiano

En el año 958, tras la muerte de su padre, Harald Bluetooth hereda el trono de Dinamarca. Se encuentra con un reino pagano fragmentado y amenazado por el poderoso Sacro Imperio Romano Germánico de Otón I.

En pocos años, el monarca consigue transformar sus dominios en un territorio cristiano unificado y conmemora sus logros en piedra como ningún otro rey escandinavo anterior.

Arqueólogos e historiadores investigan cómo consiguió consolidar su poder y por qué decidió convertir a su pueblo al cristianismo, a pesar de la resistencia que habían mostrado anteriores generaciones de monarcas.

Capítulo 2. Harald Diente Azul: El rey visionario

La conversión al cristianismo y el bautismo de su pueblo permiten a Harald Bluetooth consolidar su autoridad sobre los daneses. Sin embargo, su ambición y el enorme poder que ha acumulado terminan teniendo consecuencias.

Los descubrimientos de grandes construcciones, especialmente innovadoras y complejas para su época, permiten a los arqueólogos descubrir una nueva faceta del monarca.

Harald fue un estratega político y social adelantado a su tiempo, un constructor excepcional y un maestro de la propaganda. Sin embargo, su historia también estuvo marcada por la incomprensión y los conflictos internos. Finalmente, el rey fue expulsado del trono y de su propio reino por su hijo, Svend Barba Partida.

Capítulo 3. Svend Barba Partida: El conquistador de Inglaterra

Después de expulsar a su padre del trono danés, Svend Barba Partida recupera las tradicionales incursiones vikingas que Harald Bluetooth había abandonado durante un tiempo.

Sus ataques contra Inglaterra vuelven a sembrar el temor entre sus habitantes. El rey inglés, Etelredo II, intenta por todos los medios expulsarlo de sus territorios, pero sus esfuerzos fracasan.

Poco a poco, las ambiciones de Svend cambian. El saqueo deja de ser su único objetivo y comienza a contemplar Inglaterra como un reino que quiere conquistar.

Capítulo 4. Canuto el Grande: La venganza del príncipe

Menos de cinco semanas después de conquistar el trono inglés, Svend Barba Partida muere repentinamente. Su hijo, Canuto el Grande, considera que debe sucederlo como rey, pero los ingleses deciden restaurar en el poder a su antiguo monarca, Etelredo II.

Para el joven príncipe danés, esta decisión se convierte en una cuestión de honor. Sin importar el precio ni los obstáculos que tenga que superar, Canuto está decidido a recuperar el trono de su padre y hacerse de nuevo con la corona de Inglaterra.

Capítulo 5. Canuto el Grande: El emperador vikingo

Canuto conquista el trono de Inglaterra mediante la violencia, pero todavía tiene un importante desafío por delante: conseguir el apoyo de sus nuevos súbditos.

Con la ayuda de su nueva esposa, Emma de Normandía, viuda del anterior rey, consigue convertirse en un hábil monarca cristiano y ganarse el reconocimiento de buena parte del pueblo inglés.

Su imperio continúa creciendo cuando hereda el reino de Dinamarca tras la muerte de su hermano y conquista Noruega poco después.

De esta manera, Canuto el Grande consigue crear uno de los mayores dominios de la historia vikinga: el Imperio del mar del Norte, un proyecto político que reúne bajo su autoridad Inglaterra, Dinamarca y Noruega.

Si te apasionan la historia, las grandes conquistas y los imperios de la antigüedad, no te pierdas los documentales de MegaDocs ya disponibles en atresplayer.