Atresmedia presentará dos de sus series más esperadas en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el próximo mes de septiembre, que acogerá las presentaciones en primicia de Sira y Trazos ocultos.

Atresmedia, en su firme apuesta por la ficción española, presentará dos de sus producciones más esperadas en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2026: Sira y Trazos ocultos. El Grupo estrenará allí en primicia ambos títulos.

Atresmedia trasladará a San Sebastián el gran talento que hay delante y detrás de las cámaras de estas producciones, así como a sus respectivos responsables y productores ejecutivos.

Ambas series podrán verse primero en exclusiva en atresplayer, antes de su llegada al Prime Time de Antena 3, reforzando la estrategia de estreno anticipado del grupo para sus grandes apuestas de ficción.

Atresmedia Cine contará también con gran presencia en el Festival de San Sebastián, con tres de sus próximos estrenos formando parte de la programación: El mal padre de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández, competirá en la Sección Oficial. La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi celebrará su gran estreno español presentándose en Perlak.

Y Karateka de Aritz Moreno, basada en la historia real de la campeona olímpica Sandra Sánchez, tendrá su estreno mundial en Velódromo. Además, la productora cinematográfica de Atresmedia celebrará su tradicional evento de presentación de próximos estrenos, liderado por su director general, Jaime Ortiz de Artiñano, con presencia de los principales talentos de sus películas

Así es Sira

Una de las grandes apuestas que Atresmedia llevará al Festival Internacional de Cine de San Sebastián será Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, inspirada nuevamente en la novela homónima de María Dueñas.

Adriana Ugarte vuelve a interpretar a Sira Quiroga en esta nueva etapa, en la que la protagonista deberá reinventarse una vez más tras el final de la Segunda Guerra Mundial.

Adriana Ugarte en Sira | Atresmedia

Entre Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, la serie combina drama histórico, romance y espionaje en una gran producción internacional que recupera el universo que convirtió a El tiempo entre costuras en un fenómeno televisivo.

Junto a Adriana Ugarte regresan Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. Completan el reparto Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Melina Matthews, Orla O'Leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Cecilia Suárez, Elvira Mínguez, Sue Flack y Sharon Mann, entre otros.

Sira es una producción original de Buendía Estudios Bizkaia con la participación de Atresmedia y Netflix. Cuenta con Sonia Martínez y Paloma Molina como productoras ejecutivas, María Dueñas como productora ejecutiva creativa y está dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio. La adaptación literaria corre a cargo de Tatiana Rodríguez, con coordinación de guion de Irene Rodríguez.

Así es Trazos Ocultos

Otra de las grandes apuestas que Atresmedia presentará en Festival Internacional de Cine de San Sebastián será Trazos ocultos, un thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho que profundiza en las consecuencias de las mentiras, las apariencias y la manipulación en la era de las redes sociales.

Toni Acosta y Rodolfo Sancho en Trazos Ocultos | Atresmedia

La serie sigue la historia de Inés, una restauradora cuya vida aparentemente perfecta comienza a desmoronarse cuando descubre que su marido le oculta una doble vida.

A partir de ese momento, emprenderá una investigación que la llevará a descubrir quién es realmente el hombre con el que lleva quince años casada.

Además de Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abelló, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

Trazos ocultos es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. La serie está creada por Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate, que también firman el guion, y dirigida por Javier Pulido. Laura Abril y Borja Echevarría son sus productores ejecutivos.

Atresmedia, motor de la industria audiovisual española

Atresmedia se mantiene en este 2026 como la gran factoría audiovisual española en la que la innovación y el contenido de calidad son ejes fundamentales. El Grupo sigue creciendo internacionalmente y mantiene su gran expansión por todo el planeta y triunfa en España, donde se mantiene como el grupo líder de forma indiscutible, a gran distancia de sus competidores. Con Antena 3 como la cadena líder de la televisión de la temporada, emitiendo los programas, los informativos y las series más vistas de toda la televisión.

En Atresmedia, la ficción es un género clave y fundamental y su triunfo, nacional e internacionalmente, es fruto de una estrategia cuidadosamente planificada, basada en la visión de que el éxito de una serie trasciende las fronteras y las ventanas tradicionales.

Títulos como La Casa de Papel (ganadora de un Premio Emmy Internacional), Veneno, Vis a vis, Velvet, Gran Hotel, Alba, Entre tierras, La cocinera de Castamar o A Muerte son solo algunos ejemplos de ese rotundo éxito global que ha convertido a Atresmedia en embajadora de la mejor ficción en español en todo el mundo. La última en sumarse a una larga lista de éxitos ha sido Ángela, que arrasa en más de 40 países.

atresplayer, por su parte, continúa reforzando su liderazgo en el mercado audiovisual español y ha cerrado la temporada con cifras récord. La plataforma de Atresmedia se consolida como la plataforma nacional líder, tras reunir 24 millones de espectadores a lo largo de la temporada, y alcanza además un nuevo récord de más de 760.000 abonados, reflejo del crecimiento sostenido de su modelo de suscripción y de la confianza de los usuarios en su oferta de contenidos.

Este curso, atresplayer ha dado cabida a todo tipo de géneros de ficción para hacer más grande su catálogo y ha estrenado títulos como Mar Afuera, La Ruta: Vol. 2: Ibiza, La Nena, Rafaela y su loco mundo, Entre tierras 2, Las hijas de la criada, Los Protegidos: Un nuevo poder, 33 días o Ágata y Lola, la serie que estrena cada domingo un nuevo capítulo en atresplayer. Además, ha vuelto a dar espacio al entretenimiento original con la quinta temporada de Drag Race España.

atresplayer no para de hacerse grande y ya tiene los ojos puestos en su próxima temporada. Llegarán así los estrenos de las segundas temporadas de FoQ La nueva generación, ¿A qué estás esperando? y Perdiendo el juicio o nuevos títulos como Las Vecinas, A la deriva, Trazos ocultos, Sira, Mi querida Lucía o Crimen en España.