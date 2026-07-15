Atresmedia sigue apostando por la ficción española y ya podemos ver las primeras imágenes de la serie A la deriva, la nueva ficción protagonizada por Paula Echevarría y Daniel grao que llegará muy pronto a atresplayer.

A la deriva es la nueva serie en exclusiva de Atresmedia, un gran apuesta que se podrá ver en el Prime Time de Antena 3, pero que antes podrás verla a través de la plataforma de streaming, atresplayer.

La nueva ficción protagonizada por Paula Echevarría, Daniel Grao y Michel Noher nos traslada a gran drama ambientado en los años 70, que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio.

Junto a los protagonistas, la serie cuenta con un reparto de primer nivel con actores como Adelfa Calvo, Lola Casamayor, Natalia Huarte, Lucía Guerrero, Silvia Alonso, Roberto Enríquez, Amparo Fernández, David Castillo, Llorenç González, Albert Baró, Camila Viyuela, Richard Holme y Mariam Hernández, entre otros.

Primer vistazo a A la deriva, la nueva gran apuesta de ficción de Atresmedia

Las primeras imágenes de A la deriva adelantan una historia cargada de emoción, secretos y segundas oportunidades. La historia comienza en 1970, en Bastuel, un humilde pueblo pesquero marcado por una tragedia que cambió para siempre la vida de sus habitantes.

Primeras imágenes de la serie A la deriva | Atresmedia

El barco que patroneaba Héctor Parrado desaparece en el mar junto al resto de su tripulación. Nunca aparecen los cuerpos y las familias quedan atrapadas en una dolorosa incertidumbre: sin pruebas del fallecimiento, las mujeres no pueden ser reconocidas legalmente como viudas y viven en un limbo que condiciona sus vidas.

Primeras imágenes de la serie A la deriva | Atresmedia

Lucía, la esposa de Héctor, junto a Maca, Rosa, Berta y Paloma, comparte ese mismo destino. Unidas por el dolor y la incertidumbre, construyen una amistad que les ayuda a seguir adelante mientras intentan reconstruir sus vidas.

Primeras imágenes de la serie A la deriva | Atresmedia

Sin embargo, dos años después ocurre lo impensable.

Cinco de los pescadores desaparecidos regresan inesperadamente al pueblo. Lo que en un primer momento parece un milagro pronto se transforma en un torbellino de emociones, conflictos y secretos que muchos creían enterrados para siempre. Su vuelta cambiará el destino de todos.

Primeras imágenes de A la deriva | Atresmedia

La ficción cuenta con 10 episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

Primeras imágenes de A la deriva | Atresmedia

Las primeras imágenes ya anticipan una producción muy cuidada, una gran recreación de los años 70 y una trama que promete mantener al espectador en tensión desde el primer episodio.

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