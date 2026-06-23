atresplayer y Suma Content continúan reforzando una de las alianzas creativas más exitosas de la ficción española reciente con el desarrollo de dos nuevos proyectos originales: Las Vecinas y Crimen en España. Tras firmar juntos algunos de los títulos más reconocidos y premiados de los últimos años, como Veneno, Cardo o la reciente Mariliendre, la plataforma de Atresmedia vuelve a confiar en la productora fundada por Javier Calvo y Javier Ambrossi para seguir impulsando historias con sello propio.

Esta colaboración consolida una relación estratégica basada en la apuesta por contenidos diferenciales, capaces de conectar con el público y la crítica, y que han contribuido a fortalecer la identidad de atresplayer como referente de la ficción original y local en España. Ahora, ambas compañías amplían ese camino compartido con dos proyectos que exploran territorios narrativos muy distintos, pero que comparten una mirada autoral y ambiciosa.

Las Vecinas

Las Vecinas producida por Atresmedia en colaboración con Suma Content, pondrá el foco en la compleja relación entre Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y se odian.

Tras una década de conflicto vecinal que se ha llevado por delante a la comunidad de vecinos y a sus seres queridos, la pelea llega a los tribunales. Con los testimonios en sala, viajamos a un pasado en el que Teresa y Josefina parecían destinadas a encontrarse. Porque esta es una historia de odio tan intensa como una historia de amor.

Las Vecinas cuenta con Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro como productores ejecutivos. Está creada por Natalia Boadas y Almudena Monzú y dirigida por Javier Ferreiro y Almudena Monzú.

Crimen en España

Crimen en España es una producción de Buendía Estudios Canarias con la colaboración de Suma Content y la participación de Atresmedia. Seguirá a una periodista en eterna huida hacia adelante, que investiga distintos crímenes a lo largo de once años, en una España sedienta de ese tipo de contenido, que devora horas y horas en televisión.

Crimen en España cuenta con Ignacio Corrales, Mariano Piñeiro y Andrea H. Catalá en la producción ejecutiva, Montse García como directora de Ficción de Atresmedia, creada por María Bastarós y dirigida por Claudia Costafreda.

atresplayer, el referente local

atresplayer se ha convertido en la plataforma española líder, en el héroe local, por sus contenidos, auténtico diferencial. Miles de horas de contenido que reúnen algunas características fundamentales en el modelo de Atresmedia: calidad, innovación, variedad y diversidad. Tanto en su modalidad gratuita, como en el pago, atresplayer ofrece un catálogo único de contenidos con el mejor entretenimiento y el acceso a la información y actualidad líder.

Además de todas las producciones de los canales en abierto, atresplayer ha logrado con sus producciones originales convertirse en referente en el sector, siendo la plataforma que más ficción española ha estrenado en los últimos años.

Por un lado, producciones originales, que solo se pueden disfrutar en la modalidad de pago de atresplayer. Series como Veneno, FoQ: La nueva generación, Cardo, La Ruta, Las noches de Tefia, la trilogía La novia gitana o programas como Drag Race España. Un impresionante catálogo de originales que no para de crecer con series como Mariliendre, Rafaela y su loco mundo, Mar Afuera o El Gran Salto.