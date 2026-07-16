Después de convertirse en el mejor estreno de una ficción original de atresplayer en los dos últimos años, la serie inicia las grabaciones de su nueva entrega con el regreso de sus protagonistas, nuevas incorporaciones y el retorno de Angy Fernández a la mítica ficción.

El Zurbarán vuelve a abrir sus puertas. Tras el éxito de su primera temporada, FoQ. La Nueva Generación ya ha comenzado el rodaje de su segunda entrega para atresplayer. La serie original de la plataforma de Atresmedia regresa con nuevos conflictos, nuevas relaciones y el mismo espíritu generacional que convirtió a Física o Química en una de las marcas de ficción más emblemáticas de la televisión en España.

La historia continúa

La primera temporada supuso el regreso de una de las ficciones más queridas por el público y se convirtió en el mejor estreno de una ficción original de atresplayer en los dos últimos años, además de arrasar entre los menores de 30 años y consolidarse como uno de los títulos más relevantes del catálogo de la plataforma. Ahora, la historia continúa con un nuevo curso en el Zurbarán, donde los protagonistas tendrán que afrontar una etapa llena de cambios que pondrá a prueba tanto sus relaciones como el vínculo que construyeron el año anterior.

El elenco

Rocío Velayos, María Bernardeau, Biel Antón, Kiko Bena, Miguel Fernández, Esther Mejorada, Santiago Garzozi, Julia Camus, Carla Domínguez, Biel Castaño y Rocky vuelven a encabezar el reparto juvenil de la serie junto a Adriana Hormigos, Miriam Rubio, Lara Gallo, Aarón Ayuso, Clara Doyen, Marek Pérez, Brian Vilche e Igor Morales, entre otros. De nuevo, Itziar Miranda, Silma López y Alex Sie darán vida a los profesores del centro.

A ellos se suman Víctor Pérez y Carles Francino como principales incorporaciones de la temporada, además del esperado regreso de Angy Fernández dando vida de nuevo a Paula.

La segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia, y está dirigida por Juanma Pachón, Carlos Alonso Ojea, Roberto Montalbo y Carlos García Miranda.

Montse García es la directora de ficción de Atresmedia TV. Carlos García Miranda y Tomás Silberman son los productores ejecutivos de Buendía Estudios Canarias, con Lucía Alonso Allende como coproductora ejecutiva. Tedy Villalba es el director ejecutivo de Boomerang TV. La dirección de producción está a cargo de Eugenio Pérez (Buendía Estudios Canarias) y Gabriel Nieto.

Carlos García Miranda firma la creación y coordinación de guion de esta nueva entrega. El equipo de guion está integrado por Sancho Sánchez y María Miranda.

La segunda temporada de FoQ. La Nueva Generación podrá verse también fuera de España en atresplayer Internacional.

Un nuevo curso, nuevos retos y más emociones

Después de todo lo vivido, los alumnos arrancan un nuevo curso separados por los distintos bachilleratos que han elegido, una situación que amenaza con romper el equilibrio del grupo. Mientras intentan mantener intacta la amistad que nació tras los acontecimientos del curso anterior, cada uno tendrá que enfrentarse a nuevos desafíos personales, sentimentales y familiares.

La nueva temporada amplía además el universo de la serie con la incorporación de Víctor Pérez, que interpretará a Zac, un nuevo alumno cuya llegada al Zurbarán pondrá a prueba el equilibrio del grupo desde el comienzo del curso. Junto a él se incorpora también Carles Francino como Jacobo, el nuevo director del centro. Además, Angy Fernández vuelve a ponerse en la piel de Paula, uno de los personajes más recordados del universo de Física o Química.

Además de continuar explorando los temas que conectan con su generación —la amistad, la identidad, la diversidad, las relaciones afectivas o la polarización social—, esta segunda temporada apuesta por una puesta en escena todavía más ambiciosa, con una imagen más cinematográfica y capítulos articulados en torno a grandes eventos que marcarán el ritmo de la historia: Halloween, un baile de instituto americano, una fiesta semáforo o un viaje de team building, entre otros.