El primer programa de la temporada ha recibido una gran acogida en redes sociales por parte de los seguidores del formato.

¡La sexta temporada de Drag Race España ya ha arrancado oficialmente! El primer programa, Cara o cruz, ya está disponible en atresplayer y la reacción a él ha sido unánime, generando una gran cantidad de reacciones positivas por parte de los seguidores del programa.

En este primer programa hemos visto las entradas de las reinas al taller, uno de los momentos más especiales del concurso en el que las reinas se ven por primera vez y descubren quiénes van a ser sus compañeras de edición, además de conocer su frase de entrada.

En el minireto hemos disfrutado de La Fotomatona, en la que las reinas se han hecho la foto de la orla y han tenido que luchar contra viento y marea para poner su mejor cara. Y en el maxirreto, hemos disfrutado del Talent Show de Luxe, un espectáculo en el que hemos podido conocer mejor a las reinas de la temporada y que ha dejado sin palabras a los seguidores del formato.

En pasarela, la categoría ha sido ¡¿Qué emoción?!, y los looks que han estrenado el escenario de la sexta temporada de Drag Race España han demostrado qué es lo que les provoca emoción a las reinas, que han sido muy diferentes… ¡Pero todas ideales!

Además, esta temporada arranca con la presentación de una nueva dinámica: una moneda girará en cada programa cuando solo queden en el escenario las tres reinas del bottom. Si sale cara, sus compañeras salvarán a una de las reinas propuestas para lipsync, y si sale cruz, la condenarán. Un twist que le ha dado mucha emoción al programa y que promete darnos muchos más momentazos.

¡Muchas gracias por el recibimiento de la sexta temporada de Drag Race España! Ya podéis disfrutar del primer programa completo en atresplayer.