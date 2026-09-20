Una semana antes del estreno de la sexta temporada de Drag Race España, en atresplayer hemos podido ver uno de los momentos más esperados de cada edición: ¡Las entradas de las reinas al taller! Un aperitivo de lo que veremos el próximo domingo 27 de septiembre con el arranque oficial de la carrera.

Y, además, es doblemente especial porque para esta temporada el taller ha sido completamente reformado, por lo que hemos podido ver también por primera vez cuál ha sido el resultado final.

No te pierdas cómo han sido estas entradas, ya disponibles en atresplayer.

Coco Luna estrena el nuevo taller de Drag Race España

La primera reina en llegar al nuevo taller de Drag Race España en esta sexta temporada ha sido Coco Luna, una drag queen venezolana que llegó a nuestro país para cumplir sus sueños.

“Estrellas hay muchas, pero luna solo una”, ha dejado claro la artista, que se ha definido como una “diosa divina, bella, con mucho talento”.

Alma DeSoul trae un trozo de Málaga a Drag Race España

Alma DeSoul ha traído desde su entrada al taller un trozo de Málaga a Drag Race España. Con espeto en mano, ha dejado claro que es la única travesti joven que ha aprendido de la vieja escuela. “Soy una especie en extinción”, ha asegurado.

Además, ya en su llegada al concurso ha asegurado que es graduada en danza española y flamenco.

Kim Miller y su declaración de intenciones en la entrada al taller

Kim Miller ha llegado directamente desde Galicia a la sexta temporada de Drag Race España con una intención muy clara: “Lo voy a hacer todo bien”, ha asegurado la reina.

Quiere demostrar “la pedazo de artista” que es y a hacer ver a sus compañeras que ella hace de todo.

Buba Anorex, la bailarina de danza urbana dispuesta a revolucionar el taller

Buba Anorex ha entrado en el taller de Drag Race España dejando claro cuál es su fuerte: “Soy la bailarina de danza urbana más canalla y sinvergüenza”. Ha añadido que va a revolucionar el programa y nos dejará “embubadas”.

Además, en su llegada al taller ha contado que es hija de Chanel Anorex, concursante de la segunda temporada de Drag Race España, y no solo eso, sino que ha traído uno de los looks más icónicos de su madre.

Así ha sido la entrada de La Sorny

Sorny es otra de las reinas que han entrado al taller de la sexta temporada de Drag Race España y lo ha hecho con un outfit hecho de lo que más le gusta. “En la basura, en mi día a día, el reciclaje vivo”, ha asegurado la reina

En su traje hemos podido ver una “mierda con strass y moscas vivas”, algo que ha dado para mucho en el werk room.

Vanessa Artiles, la reina que promete romper “la maldición de las canarias”

Vanessa Artiles ha llegado a la sexta temporada de Drag Race España con una intención clara: “He venido a romper la maldición de las canarias”, ha dicho.

Y es que además de drag, la reina se dedica al esoterismo, por lo que ella va más allá. “La primera bruja en llevarse la corona voy a ser yo”, ha dejado claro. Además, quiere demostrar en Drag Race España que no es tan mala como dicen por ahí.

Maitetxu Mía se convierte en la primera reina vasca en entrar al taller

Maitetxu Mía ha entrado en el plató de Drag Race España como debe entrar la primera reina vasca que llega al concurso: hablando en euskera. “Vengo a ofrecer humor, ironía, sarcasmo, punquerío, canalleo”, ha asegurado la concursante.

Un tipo de drag que ha descrito como muy político, pero también muy vasco y macarra. Con 47 años, se ha definido como “la madre de todas”.

Àlex Marteen, una travesti multifuncional que llega desde Barcelona

Àlex Marteen, en su llegada a Drag Race España, se ha definido como una travesti multifuncional y chulísima de Barcelona. “El drag es la absoluta libertad y dentro del drag hago todo lo que puedo”, ha dicho.

Le gusta, con su arte, divertirse y que genere un poco de “confusión o extrañeza”. Además, ha venido cargada: un bolso con 20 euros y unas tarjetas de visita.

Joan Chevalier trae un drag femenino y reivindicativo al taller

Joan Chevalier ha entrado al taller de Drag Race España como un hada muy cute y con un tipo de drag “muy femenino y con un toque reivindicativo”, ha asegurado.

Desde Málaga, ha dejado claro que le gustan los extremos: lo “Pink” y lo “gore”, ha dicho. Algo que no ha encajado a Alma DeSoul es que no la conozca, siendo las dos de Málaga, pero es que a Joan Chevalier se le conoce “por otra apariencia”.

Liak, la murciana que hace drag de plataformas

Liak ha llegado al taller de Drag Race España representando a su tierra, Murcia, con un limón. Y a pesar de su procedencia, no ha entrado en tacones sino en plataformas. “No solamente es de Canarias”, ha dicho.

Eso sí, se considera una drag versátil y no tiene problemas en bajarse de las plataformas. “Te lo voy a dar todo cariño”, ha dejado claro.

Liz Dust entra en el taller de Drag Race España cantando

Liz Dust ha entrado en el taller de Drag Race España demostrando uno de sus talentos: cantar. Eso sí, ha hecho de todo: ha presentado eventos, tiene su propio show, ha estado en teatros… “Un roto para un descosido”, ha dicho.

Se ha definido como una persona muy competitiva consigo misma después de 12 años en el drag. “La mejor performance siempre está por venir”, ha asegurado, así como el mejor look.

Marcus Massalami se convierte en el primer drag king de Drag Race España

Marcus Massalami ha llegado a la sexta temporada de Drag Race España haciendo historia, ya que se ha convertido en el primer drag King en concursar en la franquicia.

El rey ha dejado claro que gracias al drag puede explorar la masculinidad no solo hegemónica, sino más queer. “Vengo con mucho contenido bueno”, ha dejado claro.

¡Disfruta de las entradas al taller, ya en atresplayer! Y también puedes ver completo el Meet The Queens de la sexta temporada, el más visto de la franquicia. Y el próximo domingo 27 de septiembre a las 20:00h... ¡Arranca la carrera!