Esta semana, las reinas han demostrado con sus looks aquello que les hace sentir emoción.

“¿¡Qué emoción!?”: esta ha sido la categoría del primer runway de Drag Race España, y de esta manera hemos dado por inaugurada la nueva pasarela del programa.

En ella, las reinas han mostrado a través de sus outfits qué es lo que les provoca emoción y han sido muy diferentes… ¡Pero todas ideales!

No te pierdas los looks de esta pasarela en atresplayer, ya disponible en el primer programa.