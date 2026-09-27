La categoría es… “¡¿Qué emoción?!”: la primera pasarela de la sexta temporada de Drag Race España
Esta semana, las reinas han demostrado con sus looks aquello que les hace sentir emoción.
Esta semana, las reinas han demostrado con sus looks aquello que les hace sentir emoción.
“¿¡Qué emoción!?”: esta ha sido la categoría del primer runway de Drag Race España, y de esta manera hemos dado por inaugurada la nueva pasarela del programa.
En ella, las reinas han mostrado a través de sus outfits qué es lo que les provoca emoción y han sido muy diferentes… ¡Pero todas ideales!
No te pierdas los looks de esta pasarela en atresplayer, ya disponible en el primer programa.