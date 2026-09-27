Los lipsyncs ya no solo serán a vida o muerte. ¡Descúbrelo aquí!

Supremme de Luxe ha llegado al taller de Drag Race España y ya se puede dar por iniciada oficialmente a la sexta temporada. La presentadora ha explicado a las reinas cuál va a ser la nueva dinámica de esta edición.

Hasta ahora los lipsyncs han sido a vida o muerte, y así seguirán. Pero antes lo serán a cara o cruz. Una vez el jurado haya elegido a las tres reinas del bottom del programa, Supremme de Luxe girará una moneda.

Si sale cara, las compañeras tendrán que votar, delante de las tres del bottom, a qué reina quieren salvar de ir al lipsync. En cambio, si sale cruz, tendrán que votar, también de frente, a quién quieren condenar para que se enfrente a la eliminación.

¿Votarán por amistad? ¿Por estrategia? No te lo pierdas en el primer programa de Drag Race España, ya disponible en atresplayer.