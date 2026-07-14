Las mejores entrevistas de las estrellas del fútbol en atresplayer. Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Marcos Llorente y Luis de la Fuente muestran su lado más personal.

El Mundial de fútbol 2026 está dejando grandes actuaciones de algunos de los mejores jugadores del planeta. Figuras como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Pedri, Ferran Torres, Marcos Llorente o Luis de la Fuente están siendo protagonistas dentro del terreno de juego, pero también han mostrado su lado más personal en algunas de las entrevistas más destacadas de los últimos años.

En atresplayer puedes descubrir en la Colección Pasión por el fútbol conversaciones exclusivas en las que estas estrellas hablan de su carrera, sus sueños, la presión del éxito, su vida fuera del fútbol y los momentos que han marcado sus trayectorias. Estas son algunas de las entrevistas imprescindibles para conocer mejor a los ídolos del deporte rey.

Kylian Mbappé: su primera gran entrevista en España con Ana Pastor

La primera entrevista concedida por Kylian Mbappé tras su llegada al Real Madrid fue para un programa especial de El Objetivo, presentado por Ana Pastor.

Grabada en el estadio Santiago Bernabéu y realizada íntegramente en español, la conversación muestra una faceta mucho más íntima del delantero francés. Mbappé habla de su infancia, de la importancia de su familia, del racismo, la inmigración, la salud mental y la presión que supone convertirse en una de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Además, responde a preguntas sobre su fichaje por el Real Madrid, su relación con Vinícius Jr. y los retos deportivos que afrontaba en esta nueva etapa.

Rodri: el Balón de Oro que hizo historia

Rodri Hernández visitó El Hormiguero después de conquistar el Balón de Oro 2024, un reconocimiento que lo convirtió en el segundo futbolista español en lograr este prestigioso galardón, más de seis décadas después de Luis Suárez Miramontes.

El centrocampista del Manchester City y referente de la selección española repasó junto a Pablo Motos el camino que le llevó a convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, además de hablar sobre liderazgo, trabajo en equipo y la importancia de mantener los pies en la tierra pese al éxito.

Pedri y Ferran Torres: el presente y el futuro de la selección española

Los jugadores del FC Barcelona y de la selección española, Pedri González y Ferran Torres, compartieron una divertida entrevista en El Hormiguero tras conquistar la Supercopa de España.

Durante la conversación analizaron el gran momento que atraviesa el fútbol español, repasaron algunas anécdotas del vestuario y hablaron sobre sus objetivos con el Barcelona y con la selección en el Mundial.

Marcos Llorente: fútbol, disciplina y bienestar

Marcos Llorente, jugador del Atlético de Madrid e internacional con España, mostró una faceta diferente durante su visita a El Hormiguero.

Además de recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva, explicó su pasión por el entrenamiento, la nutrición y los hábitos saludables, aspectos que considera fundamentales para rendir al máximo nivel durante toda la temporada.

Lamine Yamal: la entrevista del fenómeno que conquistó el fútbol europeo

Con solo unos años en la élite, Lamine Yamal ya se ha convertido en una de las grandes estrellas del fútbol internacional.

El delantero del FC Barcelona, campeón de Europa con la selección española, repasó junto a Pablo Motos el espectacular crecimiento de su carrera, cómo ha cambiado su vida desde su irrupción en el primer equipo azulgrana y lo que supuso convertirse en el nominado más joven de la historia al Balón de Oro.

Su naturalidad y madurez sorprendieron durante una entrevista que permite conocer mucho mejor a una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Luis de la Fuente: el arquitecto de la nueva selección española

El seleccionador Luis de la Fuente también protagoniza una de las entrevistas imprescindibles para entender el gran momento que vive la selección española.

Desde que asumió el cargo en 2022, España ha conquistado la UEFA Nations League 2023 y la Eurocopa 2024, consolidando un proyecto basado en el talento joven y el fútbol de equipo. Durante la entrevista comparte su filosofía de trabajo, la gestión del vestuario y los desafíos de dirigir a una de las selecciones más competitivas del mundo.

Si eres un apasionado del deporte rey, en atresplayer encontrarás estas conversaciones imprescindibles para conocer mejor a los protagonistas que están marcando una época dentro y fuera del terreno de juego. También podrás encontrar entrevistas a las grandes leyendas del fútbol como Messi o Cristiano Ronaldo, programas especiales e incluso animación para ver junto a los más pequeños ¡No te lo pierdas!

atresplayer, diez años de líder absoluto digital

atresplayer continúa reforzando su liderazgo en el mercado audiovisual español y cierra la temporada con cifras récord. La plataforma de Atresmedia se consolida como la plataforma nacional líder, tras reunir 24 millones de espectadores a lo largo de la temporada, y alcanza además un nuevo récord de más de 760.000 abonados, reflejo del crecimiento sostenido de su modelo de suscripción y de la confianza de los usuarios en su oferta de contenidos.

Lo hace con un catálogo en el que se encuentran los programas de creación propia que más triunfan como El Hormiguero, El Desafío o Tu cara me suena, que arrasan en España y que ya han traspasado fronteras. También cuenta con formatos de éxito internacional como La Voz, El 1%, Mask Singer, Pasapalabra, ¿Quién quiere ser millonario? o la ficción más vista de la televisión, Sueños de libertad.