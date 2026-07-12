Disfruta de series de animación míticas como Campeones: Oliver y Benji, Campeones hacia el mundial: Óliver y Benji o Historias del fútbol en atresplayer.

Ya falta poco para despedir el Mundial de Fútbol de 2026, para los amantes del deporte rey atresplayer ha creado una colección imprescindibles con entrevistas, reportajes y programas especiales que todo aficionado al fútbol no se puede perder. Además, los más jóvenes también pueden disfrutar de este deporte a través de series de animación que acercan el fútbol a los más jóvenes y que podemos encontrar en la plataforma.

Una de las series mas inolvidables por varias generaciones, sobre todo en España, es la serie de anime japonés conocida en nuestro país como Campeones: Oliver y Benji, aunque su título original es Capitán Tsubasa, la serie está basada en un manga (cómic japonés), creado por Yōichi Takahashi en los años 80.

Sería el inicio de toda una franquicia, al que seguirían más adelante nuevos mangas y diferentes series de anime. Como por ejemplo la otra serie de anime que también te recomendamos en atresplayer y del mismo creador Yōichi Takahashi, Campeones hacia el mundial: Oliver y Benji, donde los protagonistas ya más adultos, se preparan para disfrutar este evento deportivo.

Por último, también recomendamos una divertida y didáctica serie sobre el deporte rey, Historias del fútbol, creada en 1998 la serie va enseñando las reglas del Reglamento del Fútbol, una diferente en cada episodio que además está enmarcado en una época histórica de la Humanidad. ¡Imprescindible para los más pequeños!

Campeones: Oliver y Benji, el anime que marcó a toda una generación

La historia sigue a Oliver Atom, un joven futbolista con un talento extraordinario que sueña con convertirse en el mejor jugador del mundo. Guiado por Roberto, una antigua estrella del fútbol, deberá superar innumerables desafíos y enfrentarse a grandes rivales como Benji Price, un portero excepcional con quien mantendrá una rivalidad inolvidable.

Décadas después de su estreno, la serie sigue siendo un referente para varias generaciones de aficionados al fútbol y al anime.

Campeones hacia el Mundial: Oliver persigue un nuevo sueño

La historia continúa en Campeones hacia el Mundial, también creada por Yōichi Takahashi.

En esta nueva etapa, Oliver Atom ya es una estrella del fútbol brasileño y prepara el gran salto al fútbol europeo. Antes de un partido decisivo, recuerda los momentos que marcaron su carrera: sus primeros pasos en el fútbol, sus entrenamientos junto a Roberto y los encuentros que compartió con compañeros y rivales como Benji Price, Mark Lenders y Tom Baker.

Una secuela imprescindible para quienes quieren seguir disfrutando de la evolución de uno de los personajes más icónicos del anime deportivo.

Historias del Fútbol: aprender las reglas jugando

Para los más pequeños, Historias del Fútbol propone una forma divertida y educativa de conocer este deporte.

Cada episodio explica una de las reglas oficiales del fútbol a través de una aventura ambientada en diferentes momentos de la historia de la humanidad. Sus protagonistas viven situaciones llenas de humor mientras descubren el reglamento, las curiosidades del deporte rey y la importancia de valores como el respeto, el compañerismo y el fair play.

Una serie perfecta para iniciarse en el fútbol mientras se aprende de forma entretenida.

Además de estas inolvidables series de animación, la colección Pasión por el fútbol de atresplayer reúne entrevistas exclusivas, reportajes, documentales, programas especiales y contenidos dedicados a algunas de las grandes figuras, partidos e historias del fútbol nacional e internacional.