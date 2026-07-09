Del histórico España-Malta al Mundial de Catar y el reportaje sobre Aitana Bonmatí: tres programas esenciales para cualquier aficionado al fútbol.

Nos encontramos en pleno Mundial de fútbol y en atresplayer lo celebramos con una estupenda colección con los mejores contenidos sobre el deporte rey.

Reportajes, entrevistas y programas donde conocemos más de cerca a las leyendas del fútbol y a las estrellas del momento. Ya te recomendamos algunas de las entrevistas más icónicas como la de Lamine Yamal, Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Ahora repasamos algunos de los documentales sobre la selección de fútbol española y sobre el propio mundial que no te dejarán indiferente.

Recordamos la gran goleada que del España-Malta que analizaron en Anatomía de... el espacio conducido por Mamen Mendizábal. En Salvados refrescamos el programa dedicado a la futbolista Aitana Bonmatí. Además de repasar su trayectoria rememoramos los logros que consiguió la selección de fútbol femenina tras ganar el Mundial en 2023.

Por otro lado, recordamos el reportaje de Jalis de la Serna, El desierto de los prodigios, el reportero viajó hasta Catar, el primer estado árabe que consiguió albergar el Mundial de Fútbol que se celebró en 2022.

Anatomía de... una goleada: el histórico España-Malta que cambió la historia

Pocos partidos forman parte del imaginario colectivo del fútbol español como el España 12-1 Malta. En este especial de Anatomía de..., Mamen Mendizábal reconstruye uno de los encuentros más recordados de la selección española.

Aquel partido, disputado en el estadio Benito Villamarín, no solo clasificó a España para la Eurocopa de 1984, sino que dio pie a todo tipo de teorías y polémicas. Desde supuestos casos de dopaje hasta acusaciones de envenenamiento con limones, el documental analiza los rumores que rodearon aquella goleada y explica cómo aquel triunfo marcó el inicio de una nueva etapa para La Roja.

Más que un Mundial: Aitana Bonmatí y el cambio que transformó el fútbol femenino

Tras conquistar el Mundial femenino de 2023, Aitana Bonmatí se convirtió en una de las grandes referentes del deporte español. En este programa de Salvados, Gonzo conversa con la futbolista del FC Barcelona para repasar su trayectoria y el momento histórico que vive el fútbol femenino.

La entrevista aborda sus inicios, cuando era la única niña de su equipo, hasta convertirse en una de las mejores futbolistas del mundo. También profundiza en las reivindicaciones de las internacionales españolas, el conflicto con la Real Federación Española de Fútbol y la lucha por mejorar las condiciones del fútbol femenino, un movimiento que trascendió lo deportivo y tuvo un enorme impacto social.

El desierto de los prodigios: así era la Catar que organizó el Mundial

Antes del Mundial de Catar 2022, Jalis de la Serna viajó al emirato para mostrar la realidad del país que acogió por primera vez una Copa del Mundo en un estado árabe.

En El desierto de los prodigios, el reportero descubre la transformación de Catar gracias a la riqueza del petróleo y el gas, analiza la estrategia del país para convertirse en un referente internacional y muestra la otra cara del evento: las denuncias sobre las condiciones laborales de los trabajadores que levantaron las infraestructuras del campeonato.

Un reportaje que combina geopolítica, economía, derechos humanos y deporte para entender todo lo que hubo detrás de uno de los Mundiales más controvertidos de la historia.

Además de estos documentales memorables, la colección Pasión por el fútbol de atresplayer reúne entrevistas, reportajes y programas especiales dedicados a algunas de las grandes historias, protagonistas y momentos inolvidables del fútbol nacional e internacional. ¡Descúbrelas!