Revive las conversaciones más exclusivas con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial en atresplayer a través de una colección imprescindible para los aficionados.

Con el fútbol acaparando la atención de millones de aficionados debido al mundial, atresplayer reúne a través de su colección Pasión por el fútbol, algunas de las entrevistas más destacadas que grandes figuras como Lamine Yamal, Leo Messi, Cristiano Ronaldo y muchos más que han concedido a los programas de Atresmedia. Una selección que permite conocer su lado más personal, sus reflexiones sobre sus carreras y los momentos clave que han marcado sus trayectorias.

Lamine Yamal, su primera gran entrevista en televisión en El Hormiguero

Uno de los contenidos imprescindibles de la colección es la entrevista de Lamine Yamal en El Hormiguero. El joven talento del FC Barcelona y campeón de Europa con la selección española y que se encuentra actualmente disputando el mundial visitó por primera vez un plató de televisión nacional para hablar del espectacular crecimiento de su carrera junto a Pablo Motos.

Durante la conversación repasa cómo ha cambiado su vida tras convertirse en una de las grandes sensaciones del fútbol internacional, su brillante irrupción con el Barça y el reconocimiento que supuso su nominación al Balón de Oro como el aspirante más joven de la historia.

Leo Messi se sincera con Jordi Évole

Otra de las entrevistas más recordadas es la protagonizada por Leo Messi junto a Jordi Évole. El entonces capitán del FC Barcelona analiza uno de los momentos más delicados de su etapa en el club azulgrana y habla abiertamente sobre su futuro, su intento de abandonar el equipo y la situación institucional de la entidad.

Además, Messi ofrece su versión sobre su relación con nombres como Ronald Koeman, Pep Guardiola, Diego Armando Maradona, Antoine Griezmann o Neymar, mostrando también una faceta más íntima y personal.

Cristiano Ronaldo habla de su vida, el Real Madrid y Messi

En Los amigos de Edu, Cristiano Ronaldo repasa algunos de los momentos más importantes de su carrera y de su vida personal. El delantero portugués habla de su etapa en Arabia Saudí, su familia y cómo afronta el futuro de su carrera deportiva.

También analiza como fue su salida del Real Madrid, opina sobre jugadores como Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, recuerda su relación con Florentino Pérez y vuelve a pronunciarse sobre la histórica rivalidad deportiva que ha mantenido durante años con Leo Messi.

Además de estas entrevistas, la colección Pasión por el fútbol de atresplayer reúne documentales, reportajes y programas especiales dedicados a algunas de las grandes historias, protagonistas y momentos inolvidables del fútbol nacional e internacional.

Un espacio pensado para que los aficionados puedan revivir las confesiones, anécdotas y testimonios de algunas de las mayores leyendas del deporte rey, cuándo y dónde quieran. ¡No te lo puedes perder!