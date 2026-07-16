Descubre los mejores pódcast de fútbol disponibles en atresplayer: la emocionante historia de Hernán Casciari, la entrevista a Vicente del Bosque y el documental sobre el FC Barcelona en Gent Blaugrana.

Los buenos amantes del futbol saben que este deporte se ve pero sobre todo se escucha, las narraciones son a veces tan emocionantes como lo que está pasando en el propio terreno de juego. Una gran narración, una buena entrevista o una historia emocionante pueden transmitir la misma intensidad que un gol en el último minuto. Por ello en atresplayer no solo tienes contenidos para ver sino también para escuchar gracias a los pódcast de Onda Cero y que también puedes oír a través de la plataforma.

En esta colección de Pasión por el fútbol donde atresplayer recoge el contenido más interesante debido a la celebración del Mundial 2026 que se está disputando donde podemos encontrar entrevistas, programas especiales y hasta series de animación como Oliver y Benji todo un clásico relacionado con el deporte rey. También encontramos tres pódcast imprescindibles para cualquier amante de este deporte: Mi padre hablaba cada cuatro años, Vicente del Bosque, de la serie Cumbre, y Gent Blaugrana.

Mi padre hablaba cada cuatro años: el Mundial como vínculo entre un padre y un hijo

Más que un pódcast sobre fútbol, Mi padre hablaba cada cuatro años es una historia sobre la familia, la memoria y el paso del tiempo.

Escrito y narrado por el reconocido autor argentino Hernán Casciari, este emotivo relato reconstruye la relación con su padre, Roberto Casciari, un hombre reservado con el que apenas encontraba temas de conversación. Sin embargo, cada cuatro años, la llegada de un Mundial de fútbol abría un espacio único para compartir emociones, recuerdos y silencios.

A lo largo de seis Copas del Mundo, el pódcast recorre más de dos décadas de historia familiar combinando humor, nostalgia y emoción en una de las producciones sonoras más aplaudidas de los últimos años.

Vicente del Bosque: los valores detrás del campeón del mundo

Dentro de la serie Cumbre, el periodista y aventurero Sebastián Álvaro conversa con algunas de las figuras más relevantes de la ciencia, la cultura y la sociedad. Uno de sus episodios más destacados está dedicado a Vicente del Bosque, el entrenador que llevó a la selección española a conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010.

Durante la entrevista, el exseleccionador repasa su trayectoria desde sus inicios en Salamanca hasta convertirse en uno de los técnicos más respetados del fútbol mundial. También comparte anécdotas sobre su etapa en el Real Madrid y la selección española, además de reflexionar sobre la evolución del fútbol y la importancia de valores como la humildad, la honestidad, la lealtad y el trabajo en equipo.

Gent Blaugrana: el ascenso y la caída del Barça

Gent Blaugrana repasa, a lo largo de ocho episodios, dos décadas de la historia reciente del FC Barcelona, desde una de las etapas más exitosas de su historia hasta la profunda crisis institucional, económica y deportiva que marcó el final de un ciclo.

El documental narra cómo el equipo de jóvenes directivos encabezado por Joan Laporta llegó al poder en 2003 acompañado por nombres como Sandro Rosell, Ferran Soriano y Josep Maria Bartomeu. Sus decisiones transformaron el club, impulsándolo hacia una era de éxitos deportivos sin precedentes, pero también sembrando las bases de los conflictos internos que terminarían afectando al futuro de la entidad.

Con testimonios, contexto histórico y un cuidado trabajo documental, Gent Blaugrana ofrece una mirada en profundidad a una de las historias más apasionantes del fútbol europeo.

Descubre relatos personales, entrevistas exclusivas y documentales de investigación, en la colección Pasión por el fútbol reúne contenidos para seguir viviendo el deporte rey también con los auriculares puestos.