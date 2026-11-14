Mujeres Asesinas 4 estrena el capítulo 3 en atresplayer, tras las historias de Leticia y Alba. Ve el primer capítulo gratis y el resto con el plan ViX.

Ya tienes disponible los tres primeros capítulos de Mujeres Asesinas en atresplayer con nuevas historias que exploran los límites de la condición humana. La cuarta temporada estrena su capítulo 3, protagonizado por Ana Brenda Contreras, que interpreta a Silvia, una madre que intenta recuperar la relación con su hijo mientras lucha contra sus propias adicciones y se enfrenta a una situación que cambiará su vida para siempre.

La nueva entrega forma parte de las ocho historias que componen esta temporada, una producción de true crime que profundiza en las circunstancias personales y emocionales que preceden a cada crimen.

Después de las historias de Leticia y Alba, llega el turno de Silvia, quien protagoniza el tercer capítulo de esta nueva temporada.

Mujeres Asesinas, capítulo 3: Silvia

Silvia (Ana Brenda Contreras) intenta reconstruir la relación con su hijo Andrés mientras lucha contra sus adicciones y trata de recuperar la estabilidad de su familia.

Sin embargo, su situación se complica con la aparición de Esteban, un hombre que comienza a acosarla, invade su casa y llega incluso a amenazar a su hijo.

La tensión aumenta hasta que Esteban intenta acabar con su vida. En ese momento, Silvia lo mata en defensa propia. Tras lo ocurrido, y con la ayuda de Martín, decide ocultar el cuerpo. Una decisión que tendrá consecuencias para ambos, ya que finalmente son condenados.

Dónde ver los nuevos capítulos de Mujeres Asesinas en atresplayer

La cuarta temporada de Mujeres Asesinas ya ha comenzado en atresplayer con sus primeras historias, protagonizadas por Livia Brito y Angélica Rivera.

El primer episodio, titulado 'Leticia', está disponible de forma gratuita en la plataforma. Para acceder al resto de los capítulos es necesario contar con el PLAN ViX de atresplayer.

Cada viernes podrás disfrutar de un nuevo estreno semanal con un nuevo episodio dentro catálogo de ViX y disponible en atresplayer.

Si quieres descubrir todas las historias de esta producción, recuerda que también tienes disponibles en atresplayer las tres temporadas anteriores de Mujeres Asesinas.