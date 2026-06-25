El plan ViX está disponible dentro de atresplayer como una suscripción adicional ofrece acceso a miles de horas de contenido exclusivo en español por solo 3,99 euros al mes. Te damos todos los detalles.

ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que en España también está disponible a través atresplayer, la plataforma del grupo Atresmedia. Es una suscripción adicional por solo 3,99 euros al mes donde los abonados podrán acceder a más de 20.000 horas de contenido incluyendo series originales, películas, telenovelas y documentales.

Esta alianza entre atresplayer y Vix, permite a los suscriptores disfrutar de un amplio catálogo de contenidos latinoamericanos sin publicidad y con la máxima calidad de imagen, ampliando así la oferta de una de las plataformas de streaming de referencia en España.

ViX en atresplayer: qué incluye

El PLAN ViX está disponible dentro de atresplayer, abonando la suscripción adicional obtendrás acceso a miles de horas de contenido exclusivo en español. Entre estos contenidos destacan series originales de ViX como Los encantos del Sinvergüenza o Papá Soltero, telenovelas de éxito internacional como Doménica Montero o documentales como Archivo negro: sombras del crímen o El apóstol, además de películas exclusivas.

Gracias a la suscripción podrás disfrutar de calidad de reproducción hasta 4K, 1 perfil de usuario, descargas para ver contenido offline y todo sin publicidad.

Cuánto cuesta el PLAN ViX en atresplayer

Podrás acceder a todos estos contenidos de entretenimiento adicionales en atresplayer por solo 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año, cogiendo la suscripción anual te ahorras dos meses.