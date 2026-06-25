ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que en España también está disponible a través atresplayer, la plataforma del grupo Atresmedia. Es una suscripción adicional por solo 3,99 euros al mes donde los abonados podrán acceder a más de 20.000 horas de contenido incluyendo series originales, películas, telenovelas y documentales.

Esta alianza entre atresplayer y Vix, permite a los suscriptores disfrutar de un amplio catálogo de contenidos latinoamericanos sin publicidad y con la máxima calidad de imagen, ampliando así la oferta de una de las plataformas de streaming de referencia en España.

ViX en atresplayer: qué incluye

El PLAN ViX está disponible dentro de atresplayer, abonando la suscripción adicional obtendrás acceso a miles de horas de contenido exclusivo en español. Entre estos contenidos destacan series originales de ViX como Los encantos del Sinvergüenza o Papá Soltero, telenovelas de éxito internacional como Doménica Montero o documentales como Archivo negro: sombras del crímen o El apóstol, además de películas exclusivas.

Gracias a la suscripción podrás disfrutar de calidad de reproducción hasta 4K, 1 perfil de usuario, descargas para ver contenido offline y todo sin publicidad.

Cuánto cuesta el PLAN ViX en atresplayer

Podrás acceder a todos estos contenidos de entretenimiento adicionales en atresplayer por solo 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año, cogiendo la suscripción anual te ahorras dos meses.