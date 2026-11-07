Ya tienes disponible los primero capítulos de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, la serie de ViX disponible en atresplayer.

Mujeres Asesinas regresa a atresplayer con su cuarta temporada y ocho nuevas historias protagonizadas por mujeres que llegaron al límite de sus circunstancias. Ya tienes disponible los dos primeros capítulos de esta nueva entrega, el primero de ellos además se puede ver de forma gratuita.

Esta producción de true crime va mucho más allá de reconstruir un crimen. Cada episodio profundiza en el contexto personal y emocional de sus protagonistas para descubrir qué ocurrió antes del trágico desenlace y qué circunstancias las llevaron hasta ese extremo.

La cuarta temporada cuenta con ocho protagonistas interpretadas por Angélica Rivera, Livia Brito, Paulina Gaitán, Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta, Karena Flores, Iazua Larios y Mayra Batalla. Cada capítulo presenta un caso independiente, con una historia diferente marcada por la violencia, la manipulación, el abuso y la búsqueda de una salida a situaciones límite que finalmente llevaron a sus protagonistas a cometer un asesinato.

La nueva entrega llega con un estreno doble: esta primera semana ya están disponibles los episodios de Leticia y Alba. Cada viernes podrás disfrutar de un nuevo capítulo de esta serie de ViX a través de atresplayer.

Capítulo 1: Leticia

Leticia, interpretada por Livia Brito, trabaja en un hotel con el objetivo de escapar del control y la violencia de Isaac, su marido. Sin embargo, la situación da un giro dramático cuando él la ataca. No obstante no solo se conforma con golpearla, posteriormente vuelve a por ella para desfigurarla utilizando un producto químico.

Durante el enfrentamiento, Leticia lucha por su vida y, en medio del forcejeo, Isaac muere. Tras lo ocurrido, ella acaba en prisión a la espera de demostrar que actuó en defensa propia.

Capítulo 2: Alba

Alba, a quien da vida Angélica Rivera, vive sometida al control y la violencia de Fernando, su marido. Su situación es desesperada sin embargo cuando se reencuentra con Claudio, un antiguo amor, la esperanza florece para Alba, ya que este está dispuesto a ayudarla a escapar.

Sin embargo, Fernando lo descubre y ordena el asesinato de Claudio, destruyendo así la última oportunidad de Alba para cambiar de vida. A partir de ese momento, ella finge obedecer a su marido mientras prepara su venganza.

Finalmente, Alba utiliza formol para acabar con la vida de Fernando y, después de cometer el crimen, decide entregarse.

Dónde ver los nuevos capítulos de Mujeres Asesinas en atresplayer

La cuarta temporada de Mujeres Asesinas ya está disponible en atresplayer con sus dos primeros episodios, protagonizados por Livia Brito y Angélica Rivera. El primer episodio, Leticia, podrás verlo de forma gratuita a través de la plataforma.

La ficción tendrá un estreno semanal: cada viernes llegará un nuevo capítulo al catálogo de ViX que podrás disfrutar a través atresplayer, gracias a tu PLAN ViX. Esta primera semana, los usuarios de atresplayer podrán disfrutar de un doble estreno.

Recuerda también que tienes disponible en la plataforma las tres temporadas anteriores de esta saga.