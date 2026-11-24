Los periodistas Carlos Quílez, Beatriz Osa y Cruz Morcillo reconstruyen cuatro impactantes investigaciones criminales en esta serie documental de Mega que ya puedes ver en atresplayer.

Crímen, investigación y misterio se reúnen en #CASO, la serie documental ya está disponible en atresplayer para descubrir los detalles de cuatro investigaciones criminales que conmocionaron a nuestro país.

De la mano de tres grandes especialistas en información de sucesos y crónica negra, Carlos Quílez, Beatriz Osa y Cruz Morcillo, esta producción reconstruye algunos de los casos más sorprendentes de las últimas décadas y profundiza en las incógnitas que todavía rodean a sus protagonistas.

Una semana más Mega apuesta por el género true crime en MegaDocs tras los documentales como No se lo digas a nadie, sobre el crimen de Pioz, y Lo que la verdad esconde: el caso Asunta ahora llega la serie documental #CASO.

Los cuatro crímenes e investigaciones que reconstruye #CASO

La serie documental #CASO nos acerca a cuatro sucesos marcados por la violencia, las sospechas y las investigaciones policiales que tuvieron que enfrentarse a importantes dificultades para esclarecer lo ocurrido. Estos son los casos que puedes descubrir en atresplayer:

Beato: el brutal atraco que acabó con la vida de un anciano en Santander

Santander, 2017. Lo que comienza como un violento atraco a un anciano termina convirtiéndose en un homicidio. Ángel Prieto, un jubilado con un importante patrimonio, fallece tras sufrir una brutal agresión por parte de al menos dos asaltantes, que saquean después su domicilio y su caja fuerte.

La investigación policial se enfrenta a un escenario complejo y a numerosas incógnitas. Una llamada anónima a la Cruz Roja se convertirá en una de las principales pistas para tratar de reconstruir lo sucedido y descubrir quién está detrás del crimen.

Koldo: cuatro asesinatos que conmocionaron Vitoria

En 1998, tres asesinatos consecutivos generan una enorme alarma en Vitoria. Pese a la preocupación ciudadana, las investigaciones policiales no consiguen encontrar inicialmente un sospechoso claro que permita relacionar los crímenes.

Sin embargo, un cuarto homicidio, cometido un año después, cambiará por completo el rumbo del caso. La Ertzaintza comenzará a trabajar con una nueva hipótesis: los cuatro asesinatos podrían tener un mismo autor.

La sidrería: una extraña intoxicación y un fallecimiento sospechoso en Gijón

Gijón, 2011. Durante años, los trabajadores de una popular sidrería sufren extraños problemas de salud que nadie consigue explicar. Lo que inicialmente parece una sucesión de intoxicaciones empieza a adquirir tintes mucho más inquietantes cuando se produce un fallecimiento sospechoso entre los afectados.

La desconfianza se instala entre los trabajadores, que intentan averiguar qué está provocando sus problemas de salud y si existe alguien detrás de lo ocurrido.

La base: un asesinato en Zaragoza y la posible conexión con un asesino en serie

Zaragoza, 1992. Una joven aparece asesinada en el garaje de su domicilio. Durante años, la policía intenta identificar al responsable, pero la falta de pruebas acaba llevando la investigación a un callejón sin salida.

Dos décadas después, un juez decidido a esclarecer el crimen descubre una posible conexión con otro asesinato cometido en la misma ciudad tan solo 42 días más tarde.

La hipótesis de que ambos homicidios fueron obra de una misma persona abre una nueva línea de investigación y apunta a la posible existencia de un asesino en serie relacionado con la base militar norteamericana.

Dónde ver #CASO: los documentales de true crime

Si te apasionan las historias de crímenes reales, las investigaciones policiales y los misterios que esconden algunos de los sucesos más impactantes de España, ya puedes disfrutar de #CASO en atresplayer.