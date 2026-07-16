Descubre como ocurrió el cuádruple crimen de una familia brasileña en Guadalajara, conocido como el crimen de Pioz, uno de los casos más impactantes de la historia reciente de España. Ya puedes ver todos los capítulos gratis en atresplayer.

La serie documental original de Atresmedia, No se lo digas a nadie, recontrulle pieza a pieza el crimen ocurrido en 2016, cuando una familia entera de cuatro miembros residente en pequeño municipio de Pioz en Guadalajara apareció asesinada. La investigación llevó hasta un pariente de las víctimas que dio un giro inesperado al encontrar conversaciones determinantes del sospechoso a través de la red de mensajería WhastApp.

Dirigida por Juan Carlos Arroyo y con producción ejecutiva de Luz Aldama y Teresa Latorre, la serie ya está disponible al completo y de forma gratuita en atresplayer.

Una forma original de contar la historia

El documental No se lo digas a nadie profundiza durante sus cinco episodios sobre hechos poco conocidos que fueron muy relevantes para la investigación. Descubrimos testimonios de las personas implicadas, testigos, investigadores y familiares de las víctimas.

Cinco historias que se narran en cinco capítulos que se entrecruzan:

Un drama intrafamiliar: asesino y víctimas pertenecen al mismo núcleo familiar

La construcción de un psicópata: el relato de cómo un niño querido y sin carencias acaba transformándose en un cuádruple asesino

La revelación de un asesinato compartido entre dos amigos, a través de una conversación de Whatsapp

La historia de un peligroso secreto que cambia la vida de un grupo de adolescentes

Un thriller doméstico, el que se descubre cuando se busca un móvil detrás de la tragedia.

Destaca el relato de Marvin Henriques, el joven que mantuvo una conversación con el presunto asesino durante la noche del crimen y que habló por primera vez para un medio de comunicación. También la intervención de Jordana que fue fundamental para que la Justicia resolviera el caso.

Además de reconstruir el crimen y la investigación que ponían a Patrick, sobrino y primo de las víctimas como el principal sospechoso, descubrimos como la conversación de casi siete horas que mantuvo con su mejor amigo Marvin Henriques fue esencial para el caso.

Por último, el documental invita a reflexionar sobre hasta dónde llega la responsabilidad de quien conoce un crimen ¿Puede alguien convertirse en cómplice de un asesinato simplemente por leer unos mensajes? ¿Cómo influyen las redes sociales en la forma de cometer e investigar delitos?

Descúbrelo en No se lo digas a nadie, ya puedes ver todos los capítulos gratis en atresplayer.