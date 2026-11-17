Visualiza gratis en atresplayer los tres episodios de Lo que la verdad esconde: El caso Asunta. Las claves de la investigación del crimen de Alfonso Basterra y Rosario Porto en Teo.

Rosario Porto, Alfonso Basterra, investigadores, abogados y testigos protagonizan 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta', la serie documental de tres episodios que recupera uno de los crímenes que más conmocionaron a España. Ya puedes ver gratis todos sus capítulos en atresplayer.

Esta serie documental reconstruye uno de los casos criminales más mediáticos de nuestro país a través de testimonios, documentos, imágenes y material audiovisual relacionado con la investigación y el posterior juicio a sus padres, Rosario Porto y Alfonso Basterra.

Con la participación de la investigadora Ana Sanmartín y más de un centenar de testimonios, la producción ofrece diferentes perspectivas sobre los acontecimientos que rodearon la muerte de la menor y las claves de una investigación que conmocionó a toda España.

¿Qué ocurrió en el caso Asunta?

El 21 de septiembre de 2013, el cuerpo sin vida de Asunta Basterra, de 12 años, fue encontrado en una pista forestal de Teo, cerca de Santiago de Compostela.

La investigación policial se centró en sus padres adoptivos, Rosario Porto y Alfonso Basterra, que fueron detenidos y posteriormente juzgados por el asesinato de la menor.

Ambos fueron condenados a 18 años de prisión por el asesinato de su hija. El caso tuvo una enorme repercusión mediática y generó una gran conmoción social por las circunstancias del crimen y el perfil de la familia.

Lo que la verdad esconde: El caso Asunta recupera los principales acontecimientos de esta historia y reúne testimonios de quienes vivieron de cerca la investigación para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos.

Dónde ver gratis el documental del caso Asunta en atresplayer

Los tres episodios de Lo que la verdad esconde: El caso Asunta están disponibles gratis en atresplayer. Una oportunidad para volver a recorrer los principales acontecimientos de la investigación, conocer los testimonios de sus protagonistas y descubrir los materiales que recoge esta producción documental.

La serie aborda el crimen desde diferentes perspectivas y reúne las declaraciones de investigadores, jueces, abogados, familiares, amigos y personas que estuvieron relacionadas con el caso.

A través de sus intervenciones, el documental reconstruye los meses anteriores al asesinato, los acontecimientos del 21 de septiembre de 2013 y las pesquisas policiales que llevaron a la detención y posterior condena de los padres de Asunta.

Uno de los elementos más destacados de 'Lo que la verdad esconde: El caso Asunta' es el acceso a material audiovisual inédito de las conversaciones que mantuvieron Rosario Porto y Alfonso Basterra en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil después de su detención.

La producción también recupera una entrevista concedida por Rosario Porto desde prisión, en la que aseguraba que alguien había intentado acabar con la vida de Asunta meses antes de su asesinato.

Con la ayuda de recursos tecnológicos y materiales audiovisuales, la producción ofrece nuevas formas de analizar algunos de los elementos del caso y recuperar información que no había tenido la misma presencia durante la investigación original.

Descubre esta serie documental que vuelve a examinar uno de los casos que más preguntas y atención despertaron en España.