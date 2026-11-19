Vuelve a ver en atresplayer el último programa de La Mesa, donde Cristina Pardo invita a Susanna Griso, Juanma Moreno, Jordi Évole, Pablo Carbonell y Mar Flores par hablar de la actualidad en España y los problemas de sueño.

Susanna Griso ha visitado La Mesa de Cristina Pardo para analizar la actualidad política y compartir los detalles de su entrevista a Pedro Sánchez en Espejo Público. La periodista ha repasado los momentos más destacados de la conversación con el presidente del Gobierno y ha reflexionado sobre la importancia de la rendición de cuentas y las entrevistas a los principales líderes políticos.

En esta nueva entrega de La Mesa, disponible al completo ya en atresplayer, Cristina Pardo ha reunido a diferentes invitados para abordar los asuntos que marcan la actualidad en España, repasando la entrevista de Susanna Griso al presidente del Ejecutivo y también con especial atención al cara a cara electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Susanna Griso analiza su entrevista a Pedro Sánchez

Tras entrevistar a Pedro Sánchez en Espejo Público, Susanna Griso se ha sentado con Cristina Pardo para compartir su experiencia y comentar algunos de los momentos más relevantes de la conversación.

La presentadora ha destacado especialmente aquellas cuestiones en las que percibió mayor incomodidad por parte del presidente, como las preguntas sobre los presupuestos o su ausencia en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario.

Durante su intervención, Griso también ha reflexionado sobre la relación de los políticos con los medios de comunicación y la importancia de someterse a preguntas incómodas.

"En este país estamos muy poco acostumbrados a la rendición de cuentas, no es normal que un presidente del Gobierno tarde tres años en acudir a un programa que considera mínimamente crítico", ha señalado la periodista.

Además, ha compartido su experiencia después de años entrevistando tanto a Pedro Sánchez como a Alberto Núñez Feijóo, aportando su visión sobre las diferencias entre ambos y la evolución de las entrevistas políticas.

Los nuevos formatos para entrevistar a los políticos

La primera mesa ha contado también con la participación de Vicente Vallés, director de Antena 3 Noticias 2, Máximo Huerta, periodista, escritor y exministro, y Ricardo Moya, creador del videopódcast El sentido de la birra.

Los invitados han debatido sobre la creciente presencia de los políticos en nuevos formatos audiovisuales, especialmente en los pódcast y los programas de entretenimiento, que se han convertido en otra vía para acercarse a los ciudadanos.

El programa ha recuperado también imágenes de anteriores cara a cara electorales para mostrar cómo se preparan estos enfrentamientos, qué sucede detrás de las cámaras y cómo han evolucionado las entrevistas políticas con la llegada de nuevos formatos.

Posteriormente, Jordi Évole se ha incorporado a la conversación para compartir su experiencia entrevistando a políticos. El periodista ha defendido las diferentes formas de abordar este tipo de encuentros y ha valorado positivamente la aparición de nuevos espacios para conversar con los representantes públicos.

La expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz también se ha sumado a la mesa para analizar las expectativas ante el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Más tarde, Bárbara Rey ha participado en un debate sobre la presencia de los políticos en las revistas del corazón.

Juanma Moreno, Jordi Évole, Pablo Carbonell y Mar Flores cuentan qué les quita el sueño

La última mesa de La Mesa de Cristina Pardo ha cambiado de temática para abordar una cuestión mucho más cotidiana: el sueño y las preocupaciones que aparecen cuando llega la noche.

En esta ocasión, Cristina Pardo ha reunido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al periodista Jordi Évole, al actor Pablo Carbonell, a la actriz y modelo Mar Flores, y a la presentadora Tania Llasera. Todos ellos han compartido sus experiencias más sorprendentes, sus hábitos nocturnos y las dificultades que encuentran a la hora de descansar.

La conversación ha contado también con la participación del doctor Eduardo Estivill, especialista en sueño, que ha aportado su conocimiento sobre los problemas relacionados con el descanso.

Jordi Évole, que convive con narcolepsia y cataplexia, unas condiciones que le han provocado situaciones tan inesperadas como desplomarse durante un ataque de risa, ha relatado su experiencia y ha hecho visible estos problemas.

Juanma Moreno ha hablado de sus problemas de insomnio y de cómo utiliza un anillo inteligente para controlar la calidad de su descanso. Pablo Carbonell, por su parte, ha explicado que lleva años teniendo dificultades para dormir y que recurre al Orfidal por las noches.

Mar Flores también ha compartido una etapa de su vida en la que llegó a dormir apenas tres o cuatro horas diarias. Tania Llasera ha contado sus particulares hábitos para descansar, además de algunas anécdotas relacionadas con los ronquidos de su marido y las dificultades de dormir en familia.

Vuelve a ver La Mesa de Cristina Pardo en atresplayer

Si te has perdido el programa o quieres recuperar alguno de los anteriores programas ya emitidos, puedes volver a ver La Mesa de Cristina Pardo al completo a través de atresplayer.