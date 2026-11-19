Atresmedia prepara una cobertura especial de las elecciones generales con programas especiales en Antena 3 y laSexta, el debate entre los candidatos del PSOE y el PP y posteriores mesas de análisis. Podrás seguirlo en directo también en atresplayer.

A diez días de las elecciones generales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se preparan para protagonizar uno de los encuentros más destacados de la campaña electoral: el cara a cara entre los candidatos del PSOE y del Partido Popular. Un debate organizado por la Academia de Televisión que podrá seguirse en directo a través de los canales de Atresmedia y de la plataforma atresplayer.

Con motivo de la cita electoral, Atresmedia ha preparado una programación especial en Antena 3 y laSexta para ofrecer una cobertura completa del encuentro. La programación incluirá conexiones previas, la retransmisión del debate y posteriores espacios de análisis con periodistas y expertos.

Antena 3 Noticias: especial previo desde las 21:00 horas

Antena 3 ofrecerá una cobertura especial del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Desde las 21:00 horas, Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, se pondrá al frente de un programa especial para analizar la actualidad política y contextualizar el encuentro antes de su comienzo.

El debate electoral arrancará a las 22:00 horas. Una vez finalice, previsiblemente alrededor de la medianoche, Vicente Vallés retomará la emisión para analizar las principales claves del enfrentamiento y las intervenciones de los dos candidatos.

El presentador estará acompañado por las periodistas Carmen Morodo y Pilar Velasco. Además, el equipo de Antena 3 Noticias contará con otros profesionales de la redacción, como Raúl Marqueta, cronista parlamentario, Lucía González, especializada en la información del PP, y Esther Garrido, especializada en el PSOE.

Podrás seguir la emisión en directo desde atresplayer:

Al rojo vivo: Ferreras conduce el especial desde las 20:00 horas

LaSexta también desplegará una programación especial con motivo del cara a cara electoral. Antonio García Ferreras arrancará a las 20:00 horas un especial de Al rojo vivo que servirá de previa al debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

A partir de las 22:00 horas, el programa conectará con la señal de la Academia de Televisión para ofrecer en directo el enfrentamiento entre los candidatos del PSOE y del PP.

Una vez concluido el cara a cara, en torno a las 00:00 horas, Ferreras retomará la emisión para conducir una mesa de análisis en la que participarán Pablo Simón, Lluís Orriols, Lucía Méndez, Pablo Montesinos, Ignacio Escolar y María Llapart, entre otros colaboradores.

El objetivo será analizar las intervenciones de Sánchez y Feijóo, los principales asuntos abordados durante el encuentro y las claves políticas de un debate decisivo en la recta final de la campaña.

Podrás seguir la emisión en directo desde atresplayer:

Dónde ver el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en directo

El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo podrá seguirse en directo a través de diferentes canales y plataformas de Atresmedia.

Estas son las opciones para no perderse el encuentro: