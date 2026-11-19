Todo sobre el Cara a cara de hoy: horario y cómo seguir el debate en directo en Antena 3, laSexta y atresplayer
Atresmedia prepara una cobertura especial de las elecciones generales con programas especiales en Antena 3 y laSexta, el debate entre los candidatos del PSOE y el PP y posteriores mesas de análisis. Podrás seguirlo en directo también en atresplayer.
A diez días de las elecciones generales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se preparan para protagonizar uno de los encuentros más destacados de la campaña electoral: el cara a cara entre los candidatos del PSOE y del Partido Popular. Un debate organizado por la Academia de Televisión que podrá seguirse en directo a través de los canales de Atresmedia y de la plataforma atresplayer.
Con motivo de la cita electoral, Atresmedia ha preparado una programación especial en Antena 3 y laSexta para ofrecer una cobertura completa del encuentro. La programación incluirá conexiones previas, la retransmisión del debate y posteriores espacios de análisis con periodistas y expertos.
Antena 3 Noticias: especial previo desde las 21:00 horas
Antena 3 ofrecerá una cobertura especial del cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Desde las 21:00 horas, Vicente Vallés, director y presentador de Antena 3 Noticias 2, se pondrá al frente de un programa especial para analizar la actualidad política y contextualizar el encuentro antes de su comienzo.
El debate electoral arrancará a las 22:00 horas. Una vez finalice, previsiblemente alrededor de la medianoche, Vicente Vallés retomará la emisión para analizar las principales claves del enfrentamiento y las intervenciones de los dos candidatos.
El presentador estará acompañado por las periodistas Carmen Morodo y Pilar Velasco. Además, el equipo de Antena 3 Noticias contará con otros profesionales de la redacción, como Raúl Marqueta, cronista parlamentario, Lucía González, especializada en la información del PP, y Esther Garrido, especializada en el PSOE.
Podrás seguir la emisión en directo desde atresplayer:
Al rojo vivo: Ferreras conduce el especial desde las 20:00 horas
LaSexta también desplegará una programación especial con motivo del cara a cara electoral. Antonio García Ferreras arrancará a las 20:00 horas un especial de Al rojo vivo que servirá de previa al debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.
A partir de las 22:00 horas, el programa conectará con la señal de la Academia de Televisión para ofrecer en directo el enfrentamiento entre los candidatos del PSOE y del PP.
Una vez concluido el cara a cara, en torno a las 00:00 horas, Ferreras retomará la emisión para conducir una mesa de análisis en la que participarán Pablo Simón, Lluís Orriols, Lucía Méndez, Pablo Montesinos, Ignacio Escolar y María Llapart, entre otros colaboradores.
El objetivo será analizar las intervenciones de Sánchez y Feijóo, los principales asuntos abordados durante el encuentro y las claves políticas de un debate decisivo en la recta final de la campaña.
Podrás seguir la emisión en directo desde atresplayer:
Dónde ver el cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en directo
El debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo podrá seguirse en directo a través de diferentes canales y plataformas de Atresmedia.
Estas son las opciones para no perderse el encuentro:
- Antena 3: retransmitirá el debate y ofrecerá la cobertura especial de Antena 3 Noticias, con Vicente Vallés.
- laSexta: emitirá el cara a cara dentro de la programación especial de Al rojo vivo, presentado por Antonio García Ferreras.
- atresplayer: permitirá seguir el debate en directo a través de la plataforma de streaming a través de los especiales de Antena 3 Noticias y Al rojo vivo.
- atresplayer Internacional: también ofrecerá la posibilidad de seguir la emisión desde fuera de España.
- Antena 3 Internacional: será otra de las opciones para seguir la cobertura desde el extranjero.