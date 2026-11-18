Pedro Sánchez responde a Susanna Griso sobre vivienda, corrupción, los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, Ceuta y las elecciones. Vuelve a ver la entrevista completa en atresplayer.

Ya está disponible en atresplayer la entrevista completa de Susanna Griso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el sexto día de campaña electoral. Durante su encuentro en el plató de Espejo Público, en el espacio Un café con Susanna, el jefe del Ejecutivo ha abordado cuestiones como los accidentes ferroviarios, la crisis de la vivienda, la ausencia de presupuestos, los casos de corrupción que afectan al PSOE y su entorno, la situación migratoria de Ceuta y sus expectativas de cara a las elecciones.

El presidente del Gobierno ha acudido al plató de Espejo Público para responder a las preguntas de Susanna Griso en una extensa entrevista marcada por algunos de los asuntos más controvertidos de la actualidad política. La presentadora ha comenzado recordándole los recientes accidentes ferroviarios, los cuatro años sin nuevos presupuestos generales, los casos de corrupción y las crisis de Ceuta y de la vivienda.

A pesar de este complicado escenario político, Pedro Sánchez se ha mostrado animado y ha destacado la movilización que, según asegura, está percibiendo durante la campaña electoral. Frente a las encuestas que anticipan dificultades para formar Gobierno, el presidente se ha mostrado convencido de sus posibilidades: "Voy a poder formar Gobierno, con una mayoría más amplia progresista". Incluso ha concretado su objetivo electoral: "Vamos a por 176 escaños progresistas".

Pedro Sánchez defiende su política de vivienda ante las críticas de Susanna Griso

Uno de los primeros asuntos que ha centrado la conversación ha sido la crisis de la vivienda. Susanna Griso ha puesto sobre la mesa las dificultades que atraviesa actualmente el mercado inmobiliario, con una oferta que, según los datos de idealista mencionados durante la entrevista, se habría reducido un 44 % en los últimos años, mientras que la demanda se habría multiplicado por cinco.

La presentadora ha cuestionado algunas de las medidas del Gobierno, entre ellas el denominado decreto Maricarmen, al considerar que pueden contribuir a reducir todavía más la oferta de viviendas disponibles.

Pedro Sánchez, por su parte, ha defendido que el objetivo de esta normativa es proteger a los inquilinos y garantizar que puedan seguir alquilando las viviendas en las que residen. Además, el presidente ha asegurado que durante sus mandatos se han construido más de un millón de viviendas.

La falta de presupuestos y el mantenimiento de la red ferroviaria

La ausencia de nuevos presupuestos generales durante los últimos cuatro años también ha tenido un espacio destacado en la entrevista. Susanna Griso ha recurrido a la hemeroteca para recordar unas declaraciones de Pedro Sánchez en 2018, cuando criticaba que un Gobierno pretendiera mantenerse en el poder sin aprobar sus presupuestos.

La periodista ha relacionado esta situación con el mantenimiento de la red ferroviaria y ha recordado que el propio Óscar Puente reconoció que se había invertido en mantenimiento lo que permitía la prórroga presupuestaria.

Sánchez ha defendido que, pese a no contar con nuevos presupuestos, su Gobierno había conseguido aumentar la inversión en el sistema ferroviario. Sin embargo, Griso ha puntualizado que buena parte de esas inversiones se habían destinado a nuevas infraestructuras y no tanto al mantenimiento de las ya existentes.

La presentadora también ha puesto el foco en el aumento del número de trenes que utilizan la red ferroviaria como consecuencia de la liberalización del sector, un factor que ha añadido presión sobre las infraestructuras.

Sánchez responde sobre los accidentes de Adamuz y Urda y la ausencia en los funerales

La conversación ha derivado inevitablemente hacia los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, así como hacia otras tragedias recientes, como la DANA y la pandemia de covid.

Susanna Griso ha preguntado al presidente cómo explica su ausencia en los funerales de las víctimas de estas tragedias. Sánchez ha respondido apelando al carácter aconfesional del Estado español.

Otro de los momentos destacados ha llegado al comparar la gestión informativa de los dos accidentes ferroviarios. Griso ha señalado la diferencia entre la rapidez con la que se apuntó al fallo humano en el accidente de Urda, apenas seis horas después, y la falta de una explicación definitiva sobre lo ocurrido en Adamuz.

Pedro Sánchez defiende la financiación del PSOE y responde sobre los casos de corrupción

La situación judicial del PSOE y las investigaciones que afectan al entorno político y familiar del presidente también han ocupado una parte importante de la entrevista.

Pedro Sánchez ha defendido la legalidad de la financiación del partido y ha asegurado mantener una "absoluta tranquilidad" ante las investigaciones judiciales abiertas.

Preguntado por los casos relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, así como por las investigaciones sobre su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, el presidente ha reconocido la existencia de casos de corrupción, aunque considera que otros procedimientos judiciales carecen de fundamento.

Sánchez niega que Zapatero le hablara de Plus Ultra

Susanna Griso también ha preguntado al presidente por el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Sánchez ha asegurado que "el presidente Zapatero nunca me ha hablado de ninguna empresa" y ha insistido en que tampoco le ha preguntado por la situación de ninguna compañía, incluida Plus Ultra.

Sobre la actuación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el presidente ha defendido la integridad de su responsable: "La presidenta de la SEPI es una persona absolutamente íntegra y el tiempo lo demostrará".

Asimismo, ha recordado que el Gobierno creó un fondo para rescatar mediante préstamos a empresas afectadas por la pandemia y ha explicado que Plus Ultra no fue la única compañía aérea que recibió ayudas.

Susanna Griso ha insistido en las diferencias entre los rescates de Air Europa y Plus Ultra y ha cuestionado las circunstancias de este último. Sánchez ha respondido recordando que el asunto ha llegado incluso a la justicia europea.

La crisis migratoria de Ceuta: Sánchez asegura que la situación ha mejorado

Otro de los asuntos abordados ha sido la crisis migratoria de Ceuta y los acontecimientos del 30 y 31 de julio.

El presidente del Gobierno ha defendido que la situación actual es mucho mejor que la vivida durante aquellos días y ha asegurado que la ciudad autónoma está avanzando rápidamente hacia la normalidad.

Para respaldar su argumento, Sánchez ha aportado algunas cifras. Según ha explicado, nueve de cada diez migrantes que entraron durante los primeros días salieron voluntariamente. También ha señalado que el Gobierno comenzó a aumentar la capacidad de acogida alrededor del 20 de agosto y que, en el momento de la entrevista, había menos de 5.000 migrantes, de los cuales unos 3.500 serían menores.

Sobre la posible implicación de Marruecos en aquella crisis, Sánchez se ha remitido al informe del CNI entregado a la jueza encargada de investigar los hechos. Según ha señalado, "no hay un dato concluyente que señale al régimen marroquí" como responsable de lo ocurrido.

Susanna Griso pregunta a Sánchez por Bildu y la excarcelación de presos de ETA

En la recta final de la entrevista, Susanna Griso ha abordado la relación del Gobierno con EH Bildu y las acusaciones sobre un posible intercambio de apoyos políticos por beneficios penitenciarios para presos de ETA.

La presentadora ha preguntado si el apoyo de Bildu estuvo condicionado a la excarcelación de etarras. Pedro Sánchez ha respondido que el Gobierno de España no tiene competencias para decidir sobre excarcelaciones o reducciones de los regímenes penitenciarios, ya que esas decisiones corresponden a los jueces.

Griso, sin embargo, ha puntualizado que la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, entonces en manos del Partido Socialista, sí tenía determinadas competencias en materia penitenciaria. Ambos han abordado también las acusaciones del PSOE sobre el supuesto blanqueamiento político de Bildu.

La entrevista de Sánchez en una revista del corazón y el voto femenino

Para terminar, Susanna Griso ha preguntado al presidente por su reciente entrevista en una conocida revista del corazón. La presentadora ha planteado si esta aparición respondía a una estrategia para humanizar su imagen como candidato y acercarse al voto femenino.

Sánchez ha rechazado reducir la cuestión a una estrategia electoral y ha defendido que las mujeres son plenamente conscientes de los derechos y libertades que se han consolidado y conseguido durante los últimos ocho años.

La entrevista completa de Susanna Griso a Pedro Sánchez ya está disponible en atresplayer.