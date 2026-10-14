Presentado por José Yélamo, Timadores, es una serie documental que reconstruye algunos de los fraudes más sorprendentes de la historia de España. El próximo 8 de noviembre llega su estreno en exclusiva en atresplayer.

Timadores llega el domingo 8 de noviembre a atresplayer. El nuevo true crime de laSexta se adentra en los casos de estafas más espectaculares y mediáticos de la historia reciente de España. Presentada por José Yélamo, la serie documental reconstruye algunos los casos a través de los testimonios de víctimas, policías, abogados e investigadores.

A lo largo de diez episodios, Timadores se adentra en historias reales que evidencian cómo la manipulación y el engaño pueden convertirse en las herramientas más eficaces para cometer delitos capaces de arruinar la vida a alguien. Timadores reconstruye algunos de los fraudes más impactantes de las últimas décadas. Próximamente, se podrá ver en laSexta.

José Yélamo ejerce de narrador de la serie, guiando al espectador a través de cada uno de los casos y contextualizando unas historias que combinan testimonios en primera persona, recreaciones y una cuidada narrativa para mostrar no solo cómo actuaban los estafadores, sino también las profundas consecuencias personales, emocionales y económicas que dejaron tras de sí.

Cada capítulo está construido como un thriller documental en el que el espectador descubre progresivamente la verdad, recorriendo el camino que siguieron las víctimas: primero creer y solo después comprender el engaño. Estafas sentimentales, falsas enfermedades, fraudes financieros o engaños inmobiliarios son algunas de las estafas que se abordan en la serie documental.

Timadores es una producción de Atresmedia en colaboración con Goroka, que también podrá verse fuera de nuestras fronteras a través de atresplayer internacional.

Diez casos reales para descubrir el lado más oscuro del engaño

Un hombre que fingió padecer miles de tumores y consiguió recaudar cientos de miles de euros. Un falso médico al que acudieron numerosos pacientes convencidos de estar en manos de un profesional. Un supuesto negocio de inversión en criptomonedas al que miles de personas confiaron sus ahorros.

Tres historias reales. Tres engaños extraordinarios. Y una misma pregunta: cómo consiguieron que tanta gente creyera en ellos.

Compuesta por diez episodios autoconclusivos, Timadores recorre algunos de los fraudes más mediáticos de la historia reciente de España. Desde estafas amorosas y falsas enfermedades hasta inversiones fraudulentas, engaños inmobiliarios, falsos gurús espirituales o impostores que lograron engañar a instituciones y ciudadanos durante años.

Cada capítulo reconstruye un caso diferente a través de la investigación policial, los testimonios de sus protagonistas y el análisis de los mecanismos que permitieron que estos engaños prosperaran, demostrando que cualquiera puede convertirse en víctima de una estafa.

atresplayer vive una temporada histórica

atresplayer continúa reforzando su liderazgo en el mercado audiovisual español y arranca la temporada con cifras récord. La plataforma de Atresmedia se consolida como la plataforma nacional líder, tras reunir 24 millones de espectadores a lo largo de la temporada pasada, y ha alcanzado además un nuevo récord de más de 760.000 abonados, reflejo del crecimiento sostenido de su modelo de suscripción y de la confianza de los usuarios en su oferta de contenidos.

atresplayer da cabida a tipo de géneros de ficción para hacer más grande su catálogo y en los últimos meses ha estrenado títulos como 33 días, Ágata y Lola o A la deriva. Además, ha vuelto a dar espacio al entretenimiento original con la sexta temporada de Drag Race España.

En los próximos meses llegarán los estrenos de las segundas temporadas de FoQ: La nueva generación, ¿A qué estás esperando? y Perdiendo el juicio o nuevos títulos como Las Vecinas, Trazos ocultos, Sira, Mi querida Lucía o Crimen en España.

Además, atresplayer estrenará próximamente la segunda edición de Drag Race España All Stars o la serie documental Los hombres equivocados.

Por otro lado, atresplayer le concede la oportunidad al suscriptor de poder ver todo el contenido de Atresmedia cómo y cuándo quiere. Programas y series de éxito como La Voz, Mask Singer: adivina quién canta, Batalla de restaurantes, Sueños de libertad, Tu cara me suena, El Hormiguero o Pasapalabra forman parte de un catálogo que se hace más grande cada día