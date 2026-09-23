¿Qué veremos en Trazos Ocultos? Así es la nueva ficción de Antena 3 que muy pronto llegará a atresplayer
Trazos Ocultos, es la nueva ficción de Atresmedia que muy pronto llegará a atresplayer. Un thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho. Descubrimos algunos detalles nuevos de la serie tras su presentación en el SSIFF 2026.
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Atresmedia presentó Trazos Ocultos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la ficción propone un relato contemporáneo, cercano y profundamente inquietante. Aborda además un tema de plena actualidad en la era de las redes sociales: la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar. Sus propios protagonistas la definian como "una serie con mucha verdad".
Protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández
Así es Trazos Ocultos
La historia gira entorno a Inés (Toni Acosta) es una restauradora, sensible y apasionada. trabaja restaurando antiguas viviendas indianas, donde disfruta recuperando los tesoros ocultos tras años de abandono.
Está casada con Miguel (Rodolfo Sancho), un atractivo piloto con el que vivió un flechazo inmediato y formó rápidamente una familia. Juntos tienen una hija, Olivia (Mara Reina), con quien Inés mantiene últimamente una relación complicada. Aunque es una madre cariñosa, su exigencia ha provocado constantes discusiones entre ambas.
También está muy unida a su hermana Carolina (Lucía Martín Abello), aunque la reciente maternidad de esta y algunas diferencias familiares han generado pequeños desencuentros.
Aparentemente, Inés tiene una vida estable: un matrimonio sólido, una buena posición económica y una profesión que la apasiona. Sin embargo, desde hace meses, Fran (Pepe Lorente), uno de sus compañeros de trabajo, se ha convertido en la persona que mejor la comprende. Además todo se complica cuando hace un descubrimiento inquietante.
Su marido Miguel, suele viajar por motivos laborales. Sin embargo, mientras se encuentra supuestamente en uno de sus viajes Inés lo ve en la otra punta de la Isla. Su marido sigue con la mentira e Inés impactada tratará de averiguar que hay detrás de esta mentira, una de las muchas que irá destapando.
¿Qué oculta Miguel?
Miguel es el marido de Inés, un hombre encantador, divertido y carismático que trabaja como piloto. Gran narrador y seductor por naturaleza, sabe cautivar a los demás con las historias de sus viajes y de una vida marcada por la pérdida de sus padres cuando apenas tenía 20 años.
Cuando no está volando, prefiere dedicar todo su tiempo a Inés y a su hija Olivia, a las que adora mimar y cuidar.
Sin embargo, detrás de esa imagen de marido ejemplar y hombre de éxito, Miguel esconde un gran secreto. Marcado por sus orígenes humildes y por un profundo complejo de clase, lleva años construyendo una identidad sustentada en mentiras y engaños. Una farsa que le ha permitido alcanzar la vida que siempre deseó, pero cuyo frágil equilibrio amenaza con desmoronarse.
En esta ocasión la ficción se centra en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Por su parte la protagonista vivirá un auténtico viaje de emociones.
¡No te la puedes perder! ¡Muy pronto en atresplayer!