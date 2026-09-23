Trazos Ocultos, es la nueva ficción de Atresmedia que muy pronto llegará a atresplayer. Un thriller emocional protagonizado por Toni Acosta y Rodolfo Sancho. Descubrimos algunos detalles nuevos de la serie tras su presentación en el SSIFF 2026.

Atresmedia presentó Trazos Ocultos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la ficción propone un relato contemporáneo, cercano y profundamente inquietante. Aborda además un tema de plena actualidad en la era de las redes sociales: la importancia de las apariencias y la necesidad de simular una vida perfecta, así como las consecuencias emocionales que esto genera en el ámbito íntimo y familiar. Sus propios protagonistas la definian como "una serie con mucha verdad".

Protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández

Así es Trazos Ocultos

La historia gira entorno a Inés (Toni Acosta) es una restauradora, sensible y apasionada. trabaja restaurando antiguas viviendas indianas, donde disfruta recuperando los tesoros ocultos tras años de abandono.

Toni Acosta es Inés en Trazos Ocultos | Atresmedia

Está casada con Miguel (Rodolfo Sancho), un atractivo piloto con el que vivió un flechazo inmediato y formó rápidamente una familia. Juntos tienen una hija, Olivia (Mara Reina), con quien Inés mantiene últimamente una relación complicada. Aunque es una madre cariñosa, su exigencia ha provocado constantes discusiones entre ambas.

Rodolfo Sancho es Miguel en Trazos Ocultos | Atresmedia

También está muy unida a su hermana Carolina (Lucía Martín Abello), aunque la reciente maternidad de esta y algunas diferencias familiares han generado pequeños desencuentros.

Lucía Martín Abello y Toni Acosta en Trazos Ocultos | Atresmedia

Aparentemente, Inés tiene una vida estable: un matrimonio sólido, una buena posición económica y una profesión que la apasiona. Sin embargo, desde hace meses, Fran (Pepe Lorente), uno de sus compañeros de trabajo, se ha convertido en la persona que mejor la comprende. Además todo se complica cuando hace un descubrimiento inquietante.

Pepe Lorente y Toni Acosta en Trazos Ocultos | Atresmedia

Su marido Miguel, suele viajar por motivos laborales. Sin embargo, mientras se encuentra supuestamente en uno de sus viajes Inés lo ve en la otra punta de la Isla. Su marido sigue con la mentira e Inés impactada tratará de averiguar que hay detrás de esta mentira, una de las muchas que irá destapando.

Toni Acosta en Trazos Ocultos | Atresmedia

¿Qué oculta Miguel?

Miguel es el marido de Inés, un hombre encantador, divertido y carismático que trabaja como piloto. Gran narrador y seductor por naturaleza, sabe cautivar a los demás con las historias de sus viajes y de una vida marcada por la pérdida de sus padres cuando apenas tenía 20 años.

Rodolfo Sancho en Trazos Ocultos | Atresmedia

Cuando no está volando, prefiere dedicar todo su tiempo a Inés y a su hija Olivia, a las que adora mimar y cuidar.

Sin embargo, detrás de esa imagen de marido ejemplar y hombre de éxito, Miguel esconde un gran secreto. Marcado por sus orígenes humildes y por un profundo complejo de clase, lleva años construyendo una identidad sustentada en mentiras y engaños. Una farsa que le ha permitido alcanzar la vida que siempre deseó, pero cuyo frágil equilibrio amenaza con desmoronarse.

Rodolfo Sancho en Trazos Ocultos | Atresmedia

En esta ocasión la ficción se centra en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Por su parte la protagonista vivirá un auténtico viaje de emociones.

¡No te la puedes perder! ¡Muy pronto en atresplayer!