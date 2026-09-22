Atresmedia ha presentado Trazos Ocultos en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El equipo y el reparto han presentado este nuevo thriller de Antena 3 que muy pronto podrá verse en atresplayer.

Atresmedia, en su firme apuesta por la ficción española, presenta en primicia Trazos ocultos en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2026, donde se ha podido ver el primer capítulo de la serie. Protagonizada por Toni Acosta y Rodolfo Sancho, la ficción es una de las nuevas apuestas del Grupo y llegará primero a atresplayer antes de su estreno en el Prime Time de Antena 3.

Durante la presentación hemos hablado con sus protagonistas que han asegurado que es una serie que el público va a disfrutar y en la que va a empatizar con los personajes. Su protagonista Toni Acosta, destacaba que una de las características de la serie es que "nos puede pasar a cualquiera".

Acosta da vida a Inés una mujer que tiene una vida aparentemente perfecta, sin embargo todo cambia cuando descubre que su marido, a quién interpreta Rodolfo Sancho oculta una doble vida.

"Es el personaje psicológicamente más complicado que he hecho" señalaba Rodolfo Sancho sobre su personaje Miguel, el marido de Inés, un carismático piloto que oculta muchos secretos.

Protagonistas de Trazos Ocultos en el SSIFF 2026 | Atresmedia

Montse García, la directora de ficción de Atresmedia, también afirmaba sobre Trazos Ocultos que fue un proyecto que vieron muy claro para llevarlo a cabo.

Trazos ocultos es un thriller emocional que se aleja del retrato del abuso físico o psicológico para centrarse en la figura del farsante: un hombre de fachada impecable, magnético y seductor, capaz de mentir y manipular para sostener una vida aspiracional construida sobre las apariencias. Un antagonista realista y reconocible para el espectador actual.

Con esta nueva ficción continúa la apuesta de Antena 3 por este tipo de género, consolidando un universo narrativo centrado en protagonistas femeninas que evolucionan desde la vulnerabilidad hasta el empoderamiento como ya vimos en otras ficciones de éxito como Mentiras o Ángela.

Elenco y equipo de primera

La ficción es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia. La dirección corre a cargo de Javier Pulido, con Sara Cano, Paula Fabra y Leire Albinarrate al frente del guion. Montse García es la directora de ficción de Atresmedia y Laura Abril y Borja Echevarría son los productores ejecutivos. Lucía Alonso Allende ejerce como coproductora ejecutiva.

El equipo de técnico cuenta con Pablo Pérez como director de Producción, Alfonso Segura como director de Fotografía, Itziar Sagasti como directora de Arte y Migue Herrera ‘Alpert’como jefe de Sonido. Alba Cuesta Obregón firma el diseño de Vestuario y Haridian Nóbrega y Elías Díaz Martín dirigen los equipos de Maquillaje y Peluquería, respectivamente. El montaje corre a cargo de Alfonso Regueiro Moreno y la BSO la firma Laro Basterrecha. Conchi Iglesias es la directora de Casting.

Además de Toni Acosta y Rodolfo Sancho, completan el reparto Lucía Martín Abello, Pablo Álvarez, Mara Reina, Pepe Lorente, Lluís Homar, Yaiza Guimaré, Vicente Ayala, Julia Möller, Mari Carmen Sánchez, Simon Kirschner y Mariam Hernández.

¡Muy pronto podrás verla en atresplayer!