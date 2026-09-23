Atresmedia ha presentado Sira, la esperada continuación de El tiempo entre costuras, junto a sus protagonistas y la autora María Dueñas en el Festival de Cine de San Sebastián 2026. Muy pronto podrá verse en atresplayer.

Sira, la aclamada continuación de El tiempo entre costuras, llegará muy pronto a atresplayer. Atresmedia ha presentado hoy la ficción basada en la novela homónima de María Dueñas, en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. El equipo, el elenco protagonista y la autora han acudido a esta cita de la industria audiovisual para presentar esta serie tan esperada.

Protagonizada por Adriana Ugarte, Peter Vives, Rubén Cortada, Elvira Mínguez, Carlos Olalla y Francesc Garrido, que retoman los personajes de El tiempo entre costuras, junto a nuevas incorporaciones como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Melina Matthews, Bertha Vester, Orla O’leary, Kathleen Gati, Darío Grandinetti, Cecilia Suárez, Margarita Garay y Sue Flack.

Rubén Cortada, Peter Vices, Adriana Ugarte, Elvira Mínguez, Celia Suárez, Jeremy Neumark y Borja Luna | Antena3.com

Sira es un es una producción original de Buendía Estudios Bizkaia con la participación de Atresmedia y Netflix. Se podrá ver en exclusiva en atresplayer antes de su llegada al Prime Time de Antena 3.

Qué veremos en Sira

Adriana Ugarte, que retoma su papel como Sira Quiroga, la producción promete transportar de nuevo a los espectadores a un viaje lleno de emoción, intriga y aventura a través de un momento histórico apasionante: el fin de la Segunda Guerra Mundial.

En esta nueva etapa, Sira se enfrenta a un mundo en plena posguerra, donde deberáreinventarse una vez más para sobrevivir. Desde Jerusalén hasta Londres, Tánger o Madrid, la protagonista se verá envuelta en un entramado de secretos y misiones que pondrán a prueba su inteligencia, su valentía y su corazón.

Sira | Atresmedia

Escenarios icónicos

La ficción se ha rodado en más de 65 localizaciones naturales de Bizkaia, Marruecos y Madrid que recrean los escenarios históricos en los que transcurre la trama.

La historia de Sira, al igual que ya lo hiciera su predecesora, El tiempo entre costuras, combina de nuevo drama, romance y espionaje y mantiene la cuidada ambientación y la calidad visual que caracterizaron a la serie y que fue todo un éxito de la ficción española.

Equipo y reparto de calidad

Adriana Ugarte vuelve a encarnar el papel de Sira. Además, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Sharon Mann, Melina Matthews, Margarita Garay, Sharon Mann Y Sue Flack.

Es una producción original de Buendía Estudios - a través de su filial Buendía Estudios Bizkaia - con la participación de Atresmedia y Netflix. Montse García es la directora de ficción de Atresmedia, y la producción ejecutiva corre a cargo de Sonia Martínez, Paloma Molina y Tomás Silberman. María Dueñas ejerce como productora ejecutiva creativa. La adaptación literaria es de Tatiana Rodríguez e Irene Rodríguez con la coordinación de guion de esta última, escrito junto a Alba Lucío y Flora González.

Sira está dirigida por Marina Seresesky y Olga Osorio. El equipo de técnico cuenta con Rubén Liñán como director de Producción, Juana Jiménez como diseñadora de dirección de Fotografía y Óscar Durán como director de Fotografía, Juan Botella como diseñador de Producción e Iván Marín como jefe de Sonido. Usue Peña firma el diseño de Vestuario. Eli Adánez y Juan Bergara dirigen los equipos de Maquillaje y Peluquería, respectivamente. El Montaje corre a cargo de Irene Blecua y Ascen Marchena. Rosa Binod lidera la dirección de casting y la Banda Sonora Original es obra de César Benito, compositor de El tiempo entre costuras.

Presentación Sira en el SSIFF 2026 | Atresmedia

Con esta nueva apuesta, Atresmedia refuerza su compromiso con la ficción de calidad y la narrativa cuidada, en una gran superproducción internacional.

¡Presta atención ya que muy pronto podrás verla en atresplayer!

Además, recuerda cómo fue El tiempo entre costuras ya que la tienes disponible al completo en atresplayer.