Este domingo se estrena un nuevo capítulo de Timadores, el programa presentado por José Yélamo, que vuelve a sacar a la luz algunos de los casos de estafa más conocidos de nuestro país. El caso de esta semana: El reverendo Vargas y la estafa del falso guía espiritual.

Tras los casos de El cerrajero del amor y la estafa de Paco Sanz, el hombre de los 2.000 tumores, este domingo se estrena un nuevo capítulo de Timadores, la serie documental de atresplayer que reconstruye algunos de los fraudes más sorprendentes de la historia de España.

Esta semana: El reverendo Vargas y la estafa del falso guía espiritual

David Vargas Pino, nacido en 1974, fue un sacerdote que durante años vivió del engaño y la mentira, aprovechándose de la vulnerabilidad y la confianza de algunos de sus feligreses. Hasta el verano de 2019, cuando Paquita, una viuda sin hijos, acudió con él a una notaría para dejar constancia de su última voluntad. Fue entonces cuando comenzó el final del engaño de este sacerdote.

Años de mentiras, varias víctimas, robos, un intento de suicidio y un cura que ya había sido expulsado del sacerdocio, pero que seguía vistiendo sotana…

¿Preparados para descubrir este domingo, en Atresplayer y junto a José Yélamo, la verdad que se oculta tras la mentira?