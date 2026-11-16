El segundo capítulo de Timadores ya está disponible: Paco Sanz, conocido como el hombre de los 2.000 tumores, protagonizó uno de los casos de fraude más mediáticos de los últimos años.

¿Quién era Paco Sanz?

Un español que recaudó más de 250.000 euros afirmando que padecía una enfermedad terminal y que necesitaba viajar a Estados Unidos para recibir un tratamiento muy costoso. Pero la realidad era otra…

La enfermedad que padecía era el síndrome de Cowden, una enfermedad genética que provoca tumores benignos. No padecía una enfermedad mortal y contaba con tratamiento gratuito en España.

En 2017 fue detenido y, en 2021, llegó a un acuerdo con la Justicia por un delito de estafa. Aceptó una condena de dos años de prisión, pero, al no tener antecedentes penales, no ingresó en prisión. El acuerdo también le permitió devolver solo el 15% de la cantidad estafada.

¿Cómo consiguió convertirse en el estafador de los famosos? Dani Mateo, Driak, AuronPlay, entre sus víctimas

A través de Twitter, SMS y otros medios, la historia de Paco Sanz se hizo viral. Publicaba vídeos en los que relataba su enfermedad, lloraba y mostraba los dolores que supuestamente sufría. Muchos famosos, como Dani Mateo, cayeron en su trampa y se convirtieron en víctimas de Paco Sanz al donarle dinero.

La relación del rapero Driak con Paco Sanz fue más allá. Como él mismo reconoce, llegó a considerarlo parte de su familia; incluso Paco lo llamaba «sobrino». Driak le compuso una canción que se convirtió en un himno para su lucha y también le escribió un libro. Un engaño que, según reconoce el propio artista, le ha afectado a su salud mental y por el que todavía continúa en tratamiento.

El famoso streamer, AuronPlay, también fue otra de las víctimas de Paco Sanz, llegando incluso a salir en uno de sus directos donde contó su caso a sus seguidores a los que les pidió colaboración.

Alfred Salud, el periodista que destapó a Paco Sanz y todo el material que salió a la luz

Entre 2013 y 2017, Alfred Salud, periodista español especializado en investigación, estuvo inmerso en el caso de Paco Sanz hasta que la verdad salió a la luz.

Tras conocer su caso, Alfred no dudó en ponerse en contacto con Paco Sanz. Después de hablar con él por teléfono durante unos minutos, hubo varias preguntas que hicieron saltar todas las alarmas: Paco Sanz no respondía quién era su médico, en qué hospital recibía tratamiento en España ni a qué clínica iba a viajar en Estados Unidos. La falta de respuestas despertó sus sospechas y así comenzó su investigación.

Durante esos años, Alfred se encargó de recopilar pruebas hasta destapar el fraude.

¡Un nuevo capítulo ya disponible en Atresplayer! Cada domingo donde José Yélamo nos acerca un nuevo caso famoso de estafa ocurrido en nuestro país.