Dos mujeres, un mismo hombre y una historia que esconde mucho más de lo que parece. El primer capítulo de Timadores ya está disponible en atresplayer y reconstruye el caso de Rodrigo Nogueira Iglesias, conocido como Roy, un hombre que utilizaba las relaciones sentimentales para engañar a sus víctimas. Estas son las cinco claves para descubrir esta historia.

Las historias que se esconden detrás de algunas estafas pueden resultar difíciles de imaginar. Y el primer episodio de Timadores es un buen ejemplo de ello. Bajo el título 'El cerrajero del amor', la serie documental se adentra en el caso real de Rodrigo Nogueira Iglesias, un hombre que consiguió ganarse la confianza de distintas mujeres a través de Internet mientras ocultaba su verdadera identidad.

Con los testimonios de Aurora y Gloria, dos de sus víctimas, el capítulo reconstruye una historia de engaños, manipulación y relaciones sentimentales que terminaron convirtiéndose en una auténtica pesadilla.

Si todavía no has visto el primer episodio, estas son las cinco claves para conocer el caso.

1. Dos mujeres que no saben que están hablando con el mismo hombre

Aurora comienza a desarrollar sentimientos por Roy, un hombre al que conoce a través de Internet. A 150 kilómetros de distancia, Gloria también conecta con alguien por redes sociales. Ninguna de las dos imagina que detrás de esas conversaciones se encuentra la misma persona.

Dos historias que avanzan por separado, pero que esconden una conexión inesperada.

2. Roy, una identidad que oculta mucho más de lo que parece

Simpático, atento y encantador. Así se presenta Roy ante las mujeres que conoce por Internet. Su personalidad parece convertirlo en el hombre ideal, pero detrás de esa imagen se esconde Rodrigo Nogueira Iglesias, un hombre con un pasado que dista mucho de la vida que aparenta llevar.

¿Quién es realmente Roy? ¿Y qué hay detrás de la identidad que muestra a sus víctimas?

3. El amor como herramienta para conseguir sus objetivos

En este caso, las relaciones sentimentales son mucho más que el punto de partida de la historia. La confianza y los sentimientos se convierten en las herramientas que permiten desarrollar el engaño. Una forma de manipulación que demuestra hasta dónde puede llegar alguien cuando utiliza las emociones de otra persona en su propio beneficio.

4. Los testimonios de Aurora y Gloria: la historia desde el lado de las víctimas

Uno de los elementos fundamentales del capítulo son los testimonios en primera persona de Aurora y Gloria. A través de sus experiencias, ambas ayudan a reconstruir lo sucedido y permiten conocer cómo vivieron una historia que nunca imaginaron protagonizar.

Sus relatos ponen rostro a las consecuencias de este tipo de engaños y muestran la dimensión emocional que puede esconderse detrás de una estafa.

5. Un caso real que demuestra que cualquiera puede caer en una trampa

El caso de Rodrigo Nogueira Iglesias es uno de los ejemplos más inquietantes de cómo las apariencias pueden convertirse en el mejor aliado de un estafador. Su historia va más allá del dinero y muestra cómo la manipulación puede afectar a la vida de quienes confían en la persona equivocada.

'El cerrajero del amor' abre así la puerta al universo de Timadores, una serie documental que recorre algunos de los mayores engaños ocurridos en España a través de sus protagonistas, sus víctimas y las investigaciones que permitieron descubrirlos.

El primer capítulo ya está disponible en exclusiva en atresplayer. La serie cuenta con 10 episodios autoconclusivos de 50 minutos y estrenará una nueva entrega cada semana.