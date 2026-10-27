Rodolfo Sancho (Juan toscano) se une a Megan Montaner en la segunda temporada. Descubre cómo su llegada desatará viejos rencores. Toda la información y capítulos en atresplayer.

Rodolfo Sancho, Silvia Abascal y Helena Ezquerro se incorporan a la historia como la familia Toscano, un clan marcado por una delicada situación familiar que pondrá a prueba a sus protagonistas. Descubre quién es quién y cómo sus historias se cruzan con la de María en la segunda temporada de Entre Tierras.

La historia de María y la familia Cervantes continúa en Entre Tierras 2. La ficción protagonizada por Megan Montaner regresa con nuevos episodios ambientados 20 años después de los acontecimientos de la primera temporada y con nuevos personajes que cambiarán el rumbo de la trama. Este jueves llega al prime time de Antena 3, si no puedes esperar recuerda que ya tienes disponibles las dos temporadas de la serie al completo en atresplayer.

Tras conocer como ha crecido la familia de María o los desafíos que llegan con los Valera, ahora conocemos a la familia Toscano, Juan Toscano (Rodolfo Sancho) es el capataz de Julio Valera y aunque al principio choca con María, al trabajar para su adversario, pronto comienza a sentir una fuerte atracción por ella. Sin embargo, Toscano se encuentra en una delicada situación familiar, la grave enfermedad de Estrella (Silvia Abascal), su esposa y el apoyo que necesita su hija, Soledad (Helena Ezquerro), con la enfermedad de su madre, condicionan muchas de sus acciones.

Rodolfo Sancho interpreta a Juan Toscano

Rodolfo Sancho se incorpora a la segunda temporada de Entre Tierras para dar vida a Juan Toscano, el capataz de Julio Valera. Llega acompañado de su mujer, Estrella, y de su hija adolescente, Soledad, dispuesto a trabajar y sacar adelante a su familia.

Juan es un hombre familiar y de buen corazón, pero su vida está condicionada por la grave enfermedad de su esposa, una circunstancia que influye en sus decisiones y en la manera en la que se relaciona con quienes le rodean.

Su encuentro con María marcará un punto de inflexión. Aunque al principio parecen estar enfrentados por el vínculo laboral que mantiene con Julio Valera, Juan no podrá evitar sentirse atraído por ella. Una relación compleja donde la tensión irá aumentando cada en cada capítulo.

Silvia Abascal es Estrella, la mujer de Juan Toscano

Estrella, interpretada por Silvia Abascal, es la esposa de Juan y uno de los personajes que más condicionan la evolución de la familia Toscano. Su grave enfermedad la obliga a depender de los cuidados de su marido y de su hija. No puede evitar sentirse culpable por su situación y aunque siente el amor que le brinda su familia, se siente invalidada por su enfermedad.

Estrella y María se conocen por casualidad y entre ellas surge un fuerte vínculo que será clave en esta segunda temporada.

Helena Ezquerro interpreta a Soledad Toscano

Soledad Toscano, interpretada por Helena Ezquerro, es la hija de Juan y Estrella. Responsable, obediente y muy pendiente de su familia, está lidiando con la enfermedad de su madre como una presencia constante en su vida.

A pesar de las dificultades, Soledad conserva una personalidad empática, vital y llena de luz. Mantiene una relación especial con Bosco Valera, a quien conoce desde que ambos eran niños. La conexión entre los dos irá irá profundizándose a lo largo de la temporada.

Dónde ver Entre Tierras 2

Si quieres descubrir cómo evolucionan estas relaciones y qué consecuencias tendrán para María y los Valera, ya puedes ver las dos temporadas de Entre Tierras al completo en atresplayer.