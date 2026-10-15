Repasamos el árbol genealógico y los momentos clave de los Cervantes en el drama protagonizado por Megan Montaner. Ya puedes ver la serie al completo en atresplayer.

Han pasado 20 años desde los acontecimientos de la primera temporada de Entre Tierras y la vida de María ha cambiado por completo. La protagonista, interpretada por Megan Montaner, continúa ligada a la tierra de los Cervantes, mientras sus hijos, Nicolás y Manuela, ya son adultos y comienzan a tomar sus propias decisiones. Repasamos cómo han evolucionado los personajes que nos cautivaron en la primera temporada y qué papel tendrán los nuevos que se incorporan en la segunda temporada de la serie que se estrenará muy pronto en el prime time de Antena 3.

María, 20 años después: Megan Montaner vuelve a ponerse en su piel

Megan Montaner retoma su papel como María en la segunda temporada de Entre Tierras, que llega con nuevos conflictos, relaciones y desafíos para la protagonista.

Después de todo lo vivido, María debe afrontar una nueva etapa marcada por el paso del tiempo y por los cambios que se han producido en su familia. La actriz reconoce que volver a interpretar al personaje ha sido un proceso más sencillo de lo esperado: "Reencontrarse con María ha sido mucho más fácil", explica al hablar de su regreso a la serie.

Nicolás Cervantes: un joven con ganas de emprender y descubrir el mundo

Nicolás, interpretado por Germán Alcarazu, ha dejado atrás la infancia y se ha convertido en un joven con inquietudes propias y ganas de construir su futuro.

Germán alcarazu nos cuenta como es Nicolás un joven con ganas de emprender, al tener que salir para hacer el servicio militar obligatorio descubre que hay un mundo que el desconocía. Este deseo acaba generando tensiones con el legado familiar de los Cervantes

En esta nueva temporada, Nicolás tendrá que encontrar su propio camino.

Manuela Cervantes: una joven madura y apasionada por los caballos

Marina Guerola interpreta a Manuela, la hija de María, que también ha crecido durante el salto temporal de 20 años.

La actriz describe a su personaje como una joven muy madura para su edad, que disfruta de la vida en el campo y siente una especial pasión por los caballos. Su vínculo con el entorno rural forma parte esencial de su personalidad y de su manera de entender el mundo.

Claudia regresa a Entre Tierras: Clara Garrido retoma su papel

Clara Garrido vuelve a interpretar a Claudia, un personaje fundamental en la vida de María que recupera protagonismo en esta nueva etapa de la historia.

La actriz asegura que mantiene la esencia de su personaje "concienzuda, impulsiva y reivindicativa". Sin embargo, el paso del tiempo también trae nuevos desafíos para ella y para María, especialmente en el ámbito profesional. Ambas tendrán que enfrentarse a "lidiar con las dificultades de ser dos mujeres dirigiendo un negocio mayoritariamente masculino".

Una nueva etapa en Entre Tierras 2

El salto temporal de dos décadas transforma las relaciones familiares y abre nuevas historias para los protagonistas de Entre Tierras.

La segunda temporada recupera así a los personajes que conquistaron al público y los sitúa ante una realidad diferente, en la que el legado familiar, las aspiraciones individuales y el papel de las mujeres tendrán un peso importante. Además, nuevos personajes llegan con nuevos conflictos, secretos y también amores. Muy pronto podrás ver la serie en abierto en Antena 3, pero si no puedes esperar ya la tienes disponible al completo en atresplayer.

Si quieres recordar cómo comenzó la historia de María ya puedes volver a ver la primera temporada completa de Entre Tierras en atresplayer.