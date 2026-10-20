Analizamos el perfil de los Varela en la segunda temporada de la serie de Antena 3. Conoce al reparto que se incorpora al aclamado drama protagonizado por Megan Montaner.

La segunda temporada de Entre Tierras llega con nuevos personajes dispuestos a cambiar el rumbo de la historia de María. El drama de Antena 3, protagonizado por Megan Montaner, amplía su universo con la llegada de los Valera, una familia que pondrá en peligro la tranquilidad de los Cervantes y se convertirá en una de las grandes fuentes de conflicto de esta nueva entrega.

La trama da un salto temporal de 20 años después, ya conocimos algunos de los personajes nuevos de esta entrega como Germán Alcarazu y Marina Guerola que interpretan los hijos ya adultos de María y Manuel, Nicolás y Manuela. Ahora conocemos a los Valera: Julio Valera y sus hijos, Miguel y Bosco, llegan al pueblo con intereses propios y una relación familiar marcada por las ambiciones y los conflictos del pasado.

Te presentamos a los integrantes de esta familia que promete complicarle la vida a María.

Ginés García Millán es Julio Valera, el nuevo rival de María

El patriarca de la familia y el gran antagonista de la temporada. La llegada de Julio Valera, interpretado por Ginés García Millán, marca un antes y un después en la vida de María. Este nuevo terrateniente aterriza en el pueblo con un objetivo claro: hacerse con las tierras de los Cervantes, lo que lo enfrentará directamente a la protagonista.

Ambicioso y acostumbrado a perseguir sus objetivos, Julio se perfila como uno de los principales antagonistas de la segunda temporada de Entre Tierras. Sin embargo, detrás de su carácter se esconde una historia familiar que ha dejado una huella profunda en su vida y en la educación de sus hijos.

El propio Ginés García Millán ha descrito a su personaje como un hombre cuya trayectoria está condicionada por un trauma familiar que ha pesado tanto en él como en la forma en la que ha criado a Miguel y Bosco.

Su rivalidad con María será uno de los ejes centrales de esta nueva entrega. La lucha por las tierras y los intereses enfrentados de ambas familias será el conflicto principal entre ellos.

Carlos Serrano Clark interpreta a Miguel Valera, el hijo favorito

Ambicioso, disciplinado y dispuesto a conseguir lo que quiere

Miguel Valera es el hijo mayor de Julio y uno de los personajes que llegan a la historia con más ambición. Interpretado por Carlos Serrano Clark, representa al hijo que parece cumplir todas las expectativas de su padre y que ocupa un lugar privilegiado dentro de la familia.

Considerado el hijo perfecto y el ojito derecho de Julio, Miguel comparte con él su determinación y sus ganas de prosperar. Sin embargo, su llegada al pueblo también estará marcada por los sentimientos: pronto se siente atraído por Manuela, la hija de María y Manuel y por los conflictos con su hermano Bosco.

José Pastor da vida a Bosco Valera, el hijo problemático

Un personaje complejo con una relación difícil con su familia.

Bosco Valera, interpretado por José Pastor, es el hijo menor de Julio y el hermano de Miguel. A diferencia de su hermano, no encaja en el modelo de hijo que su padre espera y ocupa el lugar del miembro problemático de la familia.

El propio José Pastor ha destacado las distintas capas que definen a su personaje, un hombre complejo cuya personalidad no se reduce a la imagen que los demás tienen de él.

La difícil relación con Julio y Miguel marca algunas de sus decisiones y la tensión que se vive en casa de los Valera.

Con Julio, Miguel y Bosco, Entre Tierras incorpora una familia que promete alterar el equilibrio del pueblo. Muy pronto podrás ver la serie en el Prime Time de Antena 3, pero si no quieres esperar para saber cómo continúa la historia de María ya tienes disponible la temporada completa en atresplayer.