Consulta dónde ver los capítulos 1 a 25 de Guardián de mi vida, la historia de Sofía Peralta y Franco entre secuestros, traiciones y pérdidas en atresplayer.

Ya puedes disfrutar de los primeros 25 capítulos de Guardián de mi vida en atresplayer. La nueva telenovela de ViX llega a la plataforma con una historia cargada de amor, pasión, secuestros, traiciones y secretos familiares. Descubre dónde ver todos sus episodios y qué puedes esperar de esta emocionante ficción protagonizada por Silvia Navarro, Daniel Arenas, Paulina Goto y Diego Klein.

Silvia Navarro regresa a las telenovelas con Guardián de mi vida

Guardián de mi vida supone el regreso a las telenovelas de la reconocida actriz Silvia Navarro, que comparte protagonismo con Daniel Arenas y Paulina Goto. El reparto cuenta también con Diego Klein como uno de los protagonistas.

El elenco se completa con destacados nombres de la ficción latinoamericana como Sergio Sendel, Kimberly Dos Ramos, Roberta Damián, Alejandro Camacho, Tiago Correa y Rodolfo Salas, entre otros.

De qué trata Guardián de mi vida: Una historia de amor, secretos y traiciones

La trama de Guardián de mi vida gira en torno a una exitosa empresaria y su guardaespaldas, dos personas que descubrirán que ni siquiera la mayor protección puede evitar que surja el amor.

Pero esta historia no se limita a ellos. Su hija y su también guardaespaldas vivirán su propia historia de pasión, transformando la rebeldía en un sentimiento inesperado.

Mientras los protagonistas intentan seguir los dictados de su corazón, varios enemigos ambiciosos tratarán de cambiar sus destinos.

La ficción está producida por el reconocido Juan Osorio, Guardián de mi vida es una nueva versión del exitoso melodrama Amores verdaderos, adaptada a una nueva generación.

Esta ficción recupera la esencia de una historia marcada por las relaciones imposibles, las diferencias sociales y los vínculos que nacen entre sus protagonistas, pero apuesta por una narrativa renovada, personajes complejos y una cuidada producción.

Dónde ver Guardián de mi vida y cuántos capítulos están disponibles

Los primeros 25 capítulos de Guardián de mi vida ya están disponibles en atresplayer. Puedes disfrutar del primer episodio gratis, durante un tiempo limitado, mientras que para acceder al resto de entregas necesitas el PLAN ViX.

Además, la plataforma continuará incorporando nuevos capítulos durante las próximas semanas, por lo que los espectadores podrán seguir descubriendo cómo evoluciona esta historia de amor y traición.