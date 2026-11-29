Accede a los capítulos 26 al 50 de Guardián de mi vida en atresplayer y ViX: Sofía Peralta y Bárbara enfrentan nuevas traiciones junto a Franco Gallardo y Chava Reyes.

Buenas noticias para los seguidores de Guardián de mi vida, la telenovela de ViX protagonizada por Silvia Navarro y Daniel Arenas continúa en atresplayer con 25 nuevos episodios. Los capítulos del 26 al 50 ya están disponibles en la plataforma para disfrutar de nuevas intrigas, traiciones y momentos de máxima tensión en la historia de amor de Sofía Peralta y Franco Gallardo.

La ficción llega a un momento decisivo. En el último episodio disponible, Franco y Sofía eran grabados durante una cita y las imágenes terminaban haciéndose virales, provocando una auténtica crisis. ¿Cómo afectará esta situación a su relación? ¿Conseguirán superar las nuevas amenazas que se interponen en su camino?

Descubre cómo continúa esta historia con los nuevos capítulos de Guardián de mi vida, ya disponibles en atresplayer.

Guardián de mi vida | Atresmedia

Si todavía no has visto Guardián de mi vida: Así comienza la historia de Sofía y Franco

Protagonizada por Silvia Navarro, que interpreta a las hermanas gemelas Sofía y Natalia Peralta, y Daniel Arenas, que da vida a Franco Gallardo.

Junto a ellos encontramos a Paulina Goto como Bárbara Balmori-Ricci, Diego Klein como Salvador (Chava) Reyes, y Sergio Sendel como Gonzalo Balmori. Encontramos una historia de amor llena de intrigas.

Si todavía no has descubierto esta telenovela, Guardián de mi vida cuenta la historia de Sofía Peralta (Silvia Navarro), una exitosa empresaria atrapada en un matrimonio vacío.

Su vida cambia cuando un hombre le salva la vida. A partir de ese momento, decide contratarlo como su guardaespaldas. Ese hombre es Franco Gallardo (Daniel Arenas) y lo que comienza como una relación profesional termina convirtiéndose en un amor inesperado.

Sin embargo, su romance no será nada sencillo. Ambos tendrán que enfrentarse a familiares y enemigos que intentarán separarlos mediante manipulaciones, mentiras y toda clase de intrigas.

Una historia en la que los sentimientos, los secretos y las luchas de poder pondrán constantemente a prueba a sus protagonistas.

Dónde ver Guardián de mi vida y cómo acceder a los nuevos capítulos

Los capítulos 26 al 50 de Guardián de mi vida ya están disponibles en atresplayer, dentro del catálogo de ViX.

Si todavía no conoces la telenovela, puedes comenzar a verla con el primer episodio, disponible gratis y en abierto en atresplayer por tiempo limitado.

Para disfrutar del resto de los capítulos, incluidos los nuevos episodios del 26 al 50, necesitarás disponer del PLAN ViX de atresplayer.