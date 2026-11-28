Mayra Batalla protagoniza Adela, el capítulo 5 de Mujeres asesinas temporada 4. Descubre dónde verlo y cómo acceder a todos los episodios en atresplayer y Vix.

La cuarta temporada de Mujeres asesinas continúa en atresplayer con una nueva historia inspirada en hechos reales. Esta semana llega el capítulo 5, titulado Adela, protagonizado por Mayra Batalla. En esta entrega, una mujer tendrá que enfrentarse a la violencia de su marido para proteger a su hija y recuperar el control de su vida.

Ya puedes disfrutar de este nuevo episodio a través del catálogo de ViX disponible en atresplayer. Recuerda que cada viernes se estrena una nueva entrega de esta temporada, que reúne ocho historias protagonizadas por mujeres que viven situaciones extremas marcadas por la manipulación, los abusos y la violencia.

Angélica Rivera, Livia Brito, Paulina Gaitán, Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta, Karena Flores, Iazua Larios y Mayra Batalla son las actrices encargadas de dar vida a las protagonistas de esta cuarta temporada.

Capítulo 5 de Mujeres asesinas: Adela

El quinto episodio de la temporada 4 tiene como protagonista a Adela, un personaje interpretado por Mayra Batalla. Adela estudia en secreto mientras cuida de su bebé, Lía, en un entorno marcado por el control y la violencia de su marido, Ricardo.

Cuando decide escapar para dejar atrás esa situación, Ricardo consigue encontrarlas y amenaza a la pequeña. Ante el peligro, Adela decide enfrentarse a él, lo hiere y termina dejando la cabaña en llamas.

Tras demostrar que actuó en defensa propia, Adela consigue quedar en libertad.

Dónde ver los capítulos de Mujeres asesinas en atresplayer

Recuerda que en atresplayer tienes disponibles las cuatro temporadas de Mujeres Asesinas y cada viernes podrás ver un nuevo episodio de esta nueva cuarta temporada, dentro del catálogo de ViX.

Además, puedes disfrutar gratis y en abierto del primer episodio de esta temporada. Para acceder al resto de capítulos, incluido el nuevo episodio de Adela, es necesario disponer del PLAN ViX de atresplayer.

No te pierdas las nuevas historias de Mujeres asesinas y descubre cada semana a sus protagonistas y las circunstancias que las llevan a enfrentarse a situaciones límite.