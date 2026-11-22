Tras el desenlace de Silvia en el capítulo 3, llega el capítulo 4 de Mujeres asesinas 4 con el caso de Luz. Disfruta del nuevo episodio en atresplayer.

Mujeres asesinas 4 estrena un nuevo episodio protagonizado por Luz, personaje interpretado por Susana Zabaleta. Una historia marcada por la obsesión, el abuso y la violencia que ya puedes descubrir en atresplayer.

Cada viernes, la plataforma estrena un nuevo capítulo de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas, la ficción inspirada en hechos reales que presenta ocho historias independientes. Angélica Rivera, Livia Brito, Paulina Gaitán, Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta, Karena Flores, Iazua Larios y Mayra Batalla son las protagonistas de esta temporada.

Cada episodio pone el foco en una protagonista y en una historia diferente, marcada por situaciones de violencia, manipulación y abuso que terminan desencadenando un asesinato.

Mujeres Asesinas, capítulo 4: Luz

En el cuarto episodio de la temporada, Susana Zabaleta interpreta a Luz, una mujer que comienza a sospechar que Pablo desea a su hija Mónica. Obsesionada con la idea de conservar su juventud, Luz descubre finalmente que Pablo está abusando sexualmente de Mónica.

Decidida a proteger a su hija, se enfrenta a él con un bisturí y acaba provocando su muerte. Mientras Mónica denuncia la agresión sexual, Luz recibe una condena de 45 años de prisión.

Una historia que aborda la violencia sexual, la protección familiar y las consecuencias de una situación límite.

Dónde ver los nuevos capítulos de Mujeres Asesinas en atresplayer

La cuarta temporada de Mujeres Asesinas ya está disponible en atresplayer, donde cada viernes puedes disfrutar de un nuevo episodio.

El primer capítulo, titulado Leticia, está disponible de forma gratuita en la plataforma. Para acceder al resto de los episodios de esta temporada, es necesario disponer del PLAN ViX de atresplayer.

Los estrenos son semanales y permiten descubrir una nueva historia cada viernes dentro del catálogo de ViX, disponible a través de atresplayer.

Además, si quieres seguir explorando las historias de esta ficción, puedes encontrar en la plataforma las tres temporadas anteriores de Mujeres Asesinas.