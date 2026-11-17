La historia de Margarita e Ignacio regresa a Nova los sábados y domingos. Revive el fenómeno de Amarte así, Frijolito en televisión y a la carta en atresplayer.

Margarita, Ignacio y el pequeño Frijolito regresan a la televisión. Amarte así, Frijolito vuelve a Nova los sábados y domingos, telenovela que también puedes disfrutar ya de todos sus capítulos en atresplayer.

Hay historias que nunca se olvidan y personajes que permanecen en la memoria de los espectadores. Es el caso de 'Amarte así, Frijolito', una de las telenovelas más recordadas de la televisión.

Más de dos décadas después de su estreno, la historia de Margarita, Ignacio y el pequeño Frijolito ya se ha convertido en todo un clásico del género. Ahora regresa a la pequeña pantalla, al canal Nova, los fines de semana. Una oportunidad para revivir una ficción que conquistó numerosos corazones, fue vendida a más de 90 países y es una de las telenovelas más recordadas por el público.

Así es 'Amarte así, Frijolito': la historia que conquistó a millones de espectadores

Protagonizada por Litzy, Mauricio Ochmann y Alejandro Felipe Flores, junto a Marita Ballesteros, Carla Peterson y Diego Olivera, 'Amarte así, Frijolito' cuenta una historia de amor, secretos familiares y segundas oportunidades.

La trama gira en torno a Margarita (Litzy), una joven cantante de mariachi, sencilla, confiada y llena de sueños, e Ignacio (Mauricio Ochmann), un médico que regresa a su pequeña ciudad para ejercer su profesión.

Sus caminos se cruzan y, tras conocerse, pasan juntos una noche que ninguno de los dos consigue recordar. Sin embargo, aquel encuentro cambiará para siempre la vida de Margarita, tras quedarse embarazada.

Años después, el destino vuelve a unirlos de una manera inesperada. Sin conocer la verdadera relación que los une, el pequeño Frijolito (Alejandro Felipe Flores) se hace amigo de Ignacio, sin saber que es su padre.

Esta amistad despierta la preocupación de Margarita, que conoce la identidad del padre de su hijo, pero está convencida de que aquella noche Ignacio abusó de ella.

Cuándo y dónde ver 'Amarte así, Frijolito' en Nova y atresplayer

'Amarte así, Frijolito' vuelve a Nova los sábados y domingos. La telenovela se emitirá a partir de las 18:00 horas, después de 'La Madrastra', por lo que podrás disfrutar de esta ficción durante el fin de semana en el canal temático de Atresmedia.

Además, si no puedes verla en televisión o quieres recuperar algún episodio, también tendrás la oportunidad de seguir sus emisiones a través de atresplayer.

Los capítulos emitidos estarán disponibles de forma gratuita en la plataforma durante una semana, por lo que podrás ponerte al día sin problemas.

Si prefieres disfrutar de la historia completa sin depender de los horarios de emisión de Nova, tienes otra posibilidad: atresplayer tiene ya disponibles todos los capítulos de 'Amarte así, Frijolito'.