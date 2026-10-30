Te contamos cuándo y dónde ver los episodios de estreno de la ficción protagonizada por Aracely Arámbula y Andrés Palacios tanto en televisión como a la carta en atresplayer

Aracely Arámbula protagoniza La Madrastra, una telenovela sobre una mujer condenada injustamente que regresa 20 años después para recuperar a sus hijos y descubrir quién cometió el asesinato que cambió su vida. Nova estrena esta ficción este sábado y ya puedes adelantarte a la emisión y ver los primeros capítulos en preestreno en atresplayer.

Marcia Cisneros fue condenada por un crimen que no cometió y pasó veinte años en prisión. Ahora, tras recuperar la libertad, regresa con un doble objetivo: demostrar su inocencia y recuperar el cariño de sus hijos, que crecieron creyendo que su madre había muerto. Una historia cargada de secretos familiares, injusticias y misterios que tiene como protagonista a una mujer dispuesta a recuperar todo lo que perdió.

Aracely Arámbula encabeza el reparto de La Madrastra

Aracely Arámbula, conocida por su papel en 'La patrona', interpreta a Marcia Cisneros, la protagonista de esta historia marcada por la injusticia y la lucha por recuperar su vida.

Junto a ella, la telenovela cuenta con un reparto encabezado por Andrés Palacios, que da vida a Esteban Lombardo, Marisol del Olmo como Lucrecia Lombardo y Gabriel Soto, en el papel de Nicolás Escalante.

Completan el elenco José Elías Moreno como Santino González, Marco Treviño como Donato Rivas, Juan Martín Jáuregui como Bruno Tejada y Denia Agalianou como Paula Ferrer.

Dónde y cuándo ver La Madrastra

La Madrastra llega a Nova este sábado a partir de las 18:00 horas. El canal TDT emitirá los primeros capítulos de esta nueva telenovela y continuará formando parte de su programación durante los sábados y domingos siguientes.

Además de seguir la ficción en televisión, los espectadores tienen también la opción de poder ver la telenovela a través de atresplayer tras su emisión o adelantarse a esta viendo los capítulos ya disponibles en preestreno.

Así es La Madrastra: una historia de venganza, secretos y traición

La Madrastra comienza con una gran incógnita ¿quién asesinó a Nicolás Escalante?

Marcia Cisneros fue condenada injustamente a 35 años de prisión por el asesinato del empresario Nicolás Escalante. Su marido, Esteban Lombardo, la creyó culpable y llegó a acusarla también de haberle sido infiel. Como consecuencia, Marcia perdió a su familia y a sus hijos, que crecieron pensando que su madre había muerto.

Veinte años después, tras quedar en libertad decide regresar para enfrentarse a su pasado. Su objetivo es limpiar su nombre, descubrir quién estuvo realmente detrás del asesinato y recuperar el amor de sus hijos.

Pero el camino no será sencillo. Para resolver el crimen tendrá que enfrentarse a los secretos de quienes estuvieron presentes el día del asesinato y descubrir las mentiras que han permanecido ocultas durante dos décadas.

La Madrastra ya disponible en atresplayer

No esperes más, adelántate a la emisión, ya tienes disponible los primeros capítulos de La Madrastra en preestreno atresplayer. ¡Dale al play!