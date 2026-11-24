Vuelve a ver las películas de El Señor de los Anillos y la segunda temporada de Los Anillos de Poder en abierto y gratis, aunque por tiempo limitado, en atresplayer.

Tras su emisión durante dos fines de semana épicos en Neox, las películas de la trilogía de Peter Jackson y las dos temporadas de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ya están disponibles gratis y a la carta en atresplayer. Ahora tienes una nueva oportunidad de disfrutar de las grandes historias del universo creado por J. R. R. Tolkien.

Vuelve revivir las aventuras de Frodo y Bilbo Bolsón y sus compañeros, a través de la trilogía de El Hobbit y de El señor de los anillos y descubrir los orígenes del Anillo Único y regresar a los escenarios más emblemáticos de la Tierra Media en Los anillos de poder. Eso sí, ¡date prisa! Los contenidos estarán disponibles en abierto y gratis solo por tiempo limitado.

Dónde ver gratis la trilogía de El Señor de los Anillos

La épica trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson vuelve a estar al alcance de los fans. Después de su paso por Neox, ya puedes disfrutar en atresplayer de las tres películas que adaptan las novelas de J. R. R. Tolkien.

Protagonizadas por Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Orlando Bloom, Liv Tyler y muchos otros grandes actores, estas películas nos transportan a una aventura inolvidable en la que el destino de todos los pueblos de la Tierra Media depende de un pequeño hobbit.

El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo

Todo comienza cuando Frodo Bolsón hereda de su tío Bilbo un misterioso anillo que esconde un poder terrible: el Anillo Único, un instrumento capaz de devolver a Sauron, el señor oscuro de Mordor, el dominio sobre toda la Tierra Media.

Para impedirlo, Frodo emprende un peligroso viaje acompañado por una comunidad formada por hobbits, hombres, elfos y enanos, bajo el liderazgo del mago Gandalf. Su misión es llegar hasta el Monte del Destino, en Mordor, y destruir el anillo en el mismo fuego en el que fue forjado. Sin embargo, el camino estará lleno de peligros.

El Señor de los Anillos: Las dos torres

En la segunda película que continúa la historia, la Comunidad del Anillo se ha roto. Tras la muerte de Boromir y la desaparición de Gandalf en el puente de Khazad-dûm, sus integrantes deben continuar la misión por caminos diferentes.

Mientras Frodo y Sam avanzan hacia Mordor, descubren que alguien los sigue: Gollum, una criatura deformada por el poder del anillo que se ofrece a guiarlos hasta las puertas negras de la fortaleza de Sauron. Mientras tanto, la amenaza de Sauron crece y la guerra se extiende por la Tierra Media.

El Señor de los Anillos: El retorno del rey

La batalla definitiva por el destino de la Tierra Media está cada vez más cerca. Tras la caída de Saruman, las fuerzas del bien deben reunir sus ejércitos para defender Gondor, el último gran bastión frente al avance de Sauron.

Aragorn tendrá que asumir su destino y reclamar el trono de Gondor para liderar a los pueblos libres. Mientras tanto, Frodo y Sam continúan su peligroso recorrido hacia el Monte del Destino, acompañados por Gollum, con el objetivo de destruir el Anillo Único y acabar definitivamente con el poder del señor oscuro.

Dónde ver la temporada 1 y 2 de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder

La aventura por la Tierra Media no termina con la trilogía cinematográfica. También puedes disfrutar en atresplayer de las dos temporadas de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, la serie que nos traslada miles de años antes de los acontecimientos protagonizados por Frodo y sus compañeros.

En su primera temporada, la ficción nos descubre una Tierra Media que atraviesa un periodo de relativa calma, aunque las sombras del mal comienzan a extenderse de nuevo. Desde las profundidades de las Montañas Nubladas hasta los bosques de Lindon y el impresionante reino insular de Númenor, conocemos a los personajes y los acontecimientos que marcarán el futuro de este universo.

En la segunda temporada, la amenaza se hace cada vez más evidente con el regreso de Sauron. Bajo la identidad de Annatar, el Señor Oscuro continúa desplegando sus planes y manipulando a los pueblos de la Tierra Media mientras avanza la forja de los Anillos de Poder.

Si no pudiste seguir la serie durante su emisión en Neox, ahora tienes una nueva oportunidad: la primera y la segunda temporada de Los Anillos de Poder están disponibles completas y gratis en atresplayer. Sin embargo, recuerda que estos contenidos están disponibles por tiempo limitado.

¡No dejes pasar la oportunidad de regresar a la Tierra Media!