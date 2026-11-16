Vuelve a ver en atresplayer la trilogía completa de El hobbit y la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder. Todo el universo Tolkien, cuando quieras.

¡Vuelve a la Tierra Media! Las tres películas de la trilogía de El Hobbit y los ocho episodios de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder ya están disponibles en atresplayer para disfrutar en abierto y cuando quieras. Después del maratón especial emitido en Neox, puedes revivir las aventuras de Bilbo Bolsón y descubrir los orígenes de algunos de los grandes acontecimientos del universo Tolkien. Eso sí, estarán disponibles por tiempo limitado.

Una ocasión perfecta para volver a disfrutar de las aventuras de Bilbo Bolsón, Gandalf y Thorin Escudo de Roble, y adentrarse en los acontecimientos que preceden a las historias de El Hobbit y El Señor de los Anillos.

La trilogía completa de El Hobbit, disponible en atresplayer

La aventura comienza con Bilbo Bolsón, un hobbit que abandona la tranquilidad de su hogar para embarcarse en un viaje extraordinario. Acompañado por Gandalf y trece enanos, tendrá que enfrentarse a criaturas peligrosas, recorrer territorios desconocidos y ayudar a recuperar el reino perdido de Erebor.

Estas son las tres películas de la saga que puedes ver en atresplayer:

1. El Hobbit: Un viaje inesperado

Bilbo Bolsón vive tranquilamente en la Comarca hasta que recibe la inesperada visita del mago Gandalf. Junto a trece enanos liderados por Thorin Escudo de Roble, emprende una aventura para recuperar el reino enano de Erebor, conquistado por el temible dragón Smaug.

Durante el viaje, el grupo atraviesa bosques, montañas y territorios habitados por criaturas peligrosas. En las profundidades de la tierra, Bilbo encuentra un misterioso anillo que tendrá una importancia decisiva en el futuro de la Tierra Media.

2. El Hobbit: La desolación de Smaug

Bilbo, Gandalf y los trece enanos continúan su viaje hacia la Montaña Solitaria con el objetivo de recuperar el reino de Erebor y su inmenso tesoro.

En el camino tendrán que enfrentarse a arañas gigantes, elfos del Bosque Negro y nuevos peligros. También conocerán a Bardo, un hombre que vive en la Ciudad del Lago.

Pero el mayor desafío les espera al llegar a su destino: Smaug, el dragón que custodia las riquezas de los enanos.

3. El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos

La recuperación de Erebor desencadena una nueva amenaza para la Tierra Media. Smaug, enfurecido, ataca la Ciudad del Lago, mientras Thorin se obsesiona cada vez más con las riquezas recuperadas y comienza a sucumbir a la codicia.

Bilbo intenta hacerle entrar en razón, pero el peligro es mucho mayor. Sauron prepara un ejército de orcos que amenaza con desencadenar una batalla decisiva por el futuro de la Montaña Solitaria.

Los anillos de poder: la primera temporada completa, también en atresplayer

El viaje por la Tierra Media continúa con El Señor de los Anillos: Los anillos de poder, cuya primera temporada completa también está disponible en atresplayer.

Esta serie nos transporta miles de años antes de los acontecimientos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos. Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, presenta una época en la que sus distintos pueblos disfrutan de una aparente tranquilidad, aunque el mal comienza a resurgir.

A lo largo de sus ocho episodios, la ficción recorre algunos de los escenarios más espectaculares de este universo: las profundidades de las Montañas Nubladas, los bosques de Lindon, el reino insular de Númenor y otros territorios de la Tierra Media.

Sus personajes tendrán que enfrentarse a nuevas amenazas y a acontecimientos que marcarán para siempre el destino de sus pueblos.

Si no pudiste seguir la serie durante su emisión en Neox, ahora tienes la oportunidad de disfrutar de la primera temporada al completo en atresplayer.

Todo el universo Tolkien reunido en una misma plataforma y disponible en abierto por tiempo limitado. ¡No te lo puedes perder!