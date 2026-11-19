Neox emite gratis la trilogía de El Señor de los Anillos y la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Consulta los horarios y cómo verlas en atresplayer.

Este fin de semana toca regresar a la Tierra Media. Después de disfrutar de la trilogía de El Hobbit y de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Neox prepara un nuevo especial dedicado al universo de J. R. R. Tolkien. En esta ocasión, los espectadores podrán ver gratis las tres películas de El Señor de los Anillos y la segunda temporada de la exitosa serie.

Una oportunidad para revivir la épica aventura de Frodo Bolsón y descubrir los nuevos acontecimientos que marcarán el destino de la Tierra Media. Además, todas las emisiones podrán seguirse en directo a través de atresplayer y, tras su emisión, estarán disponibles gratis a la carta en la plataforma.

Horarios y dónde ver gratis la trilogía de El Señor de los Anillos

Neox ha preparado tres noches consecutivas de cine para los seguidores de la saga dirigida por Peter Jackson. Las películas se emitirán en prime time, a partir de las 22:00 horas, y también podrán verse online a través de atresplayer.

Viernes 19 de noviembre, El señor de los anillos: La comunidad del anillo

El viaje comienza el viernes 19 de noviembre, a partir de las 22:00 horas, con El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo, la primera entrega de la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson.

Protagonizada por Elijah Wood, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, John Rhys-Davies, Christopher Lee y Liv Tyler, entre otros, la película nos presenta a Frodo Bolsón, un joven hobbit al que se le encomienda una misión decisiva: destruir el Anillo Único antes de que Sauron consiga utilizar su poder para dominar la Tierra Media.

La película podrá seguirse gratis en directo desde Neox y también a través de la emisión online de atresplayer. Una vez finalizada, estará disponible para volver a verla a la carta.

Sábado 21 de noviembre, El señor de los anillos: Las dos torres

El sábado 21 de noviembre, también a partir de las 22:00 horas, será el turno de El Señor de los Anillos: Las dos torres, la segunda película de la trilogía.

Peter Jackson vuelve a ponerse detrás de las cámaras para continuar la aventura de la Comunidad del Anillo, cuyos integrantes deberán afrontar nuevos peligros mientras la amenaza de Sauron se extiende por la Tierra Media.

Al igual que la primera entrega, podrá verse gratis en Neox, seguirse en directo a través de atresplayer y recuperarse posteriormente en la plataforma.

Domingo 22 de noviembre, El señor de los anillos: El retorno del rey

El especial de cine dedicado a Tolkien llegará a su gran final el domingo 22 de noviembre con El Señor de los Anillos: El retorno del rey.

A partir de las 22:00 horas, Neox emitirá la tercera y última película de la trilogía, que pone el broche de oro a la historia de Frodo, Sam y el resto de la Compañía.

La película también estará disponible en directo a través de atresplayer y podrá volver a verse gratis a la carta después de su emisión.

Ian McKellen como Gandalf en El señor de los anillos: El retorno del rey | Atresmedia

Cómo ver gratis la temporada 2 de Los Anillos de Poder en Neox y atresplayer

La programación especial de Neox no se limita a las películas. Después del estreno en abierto en televisión de la primera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, este fin de semana llega el turno de la segunda entrega de la serie inspirada en el universo creado por J. R. R. Tolkien.

La segunda temporada, compuesta por ocho episodios, se emitirá durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, a partir de las 15:30 horas, en Neox.

Los espectadores podrán seguir los capítulos tanto en televisión como en directo a través de atresplayer. Además, después de su emisión, podrán recuperar gratis los episodios de las dos temporadas en la plataforma.

Los anillos de poder | Atresmedia

Todas las formas de ver gratis El Señor de los Anillos y Los Anillos de Poder

Si no quieres perderte este especial dedicado al universo de Tolkien, tienes varias opciones para disfrutar de las películas y la serie:

En televisión : a través de Neox, disponible en la TDT, siguiendo los horarios de emisión.

: a través de Neox, disponible en la TDT, siguiendo los horarios de emisión. En directo por internet: mediante la señal en directo de Neox disponible en atresplayer.

mediante la señal en directo de Neox disponible en atresplayer. A la carta: recuperando las películas y los episodios después de su emisión en la plataforma.

Así que ya tienes plan para este fin de semana: tres noches de cine con la trilogía de El Señor de los Anillos y dos tardes para descubrir la segunda temporada de Los Anillos de Poder, gratis en Neox y atresplayer.