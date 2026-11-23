Ve el capítulo 12 de Salvados con la entrevista a Pedro Sánchez, dónde repasa el cara a cara con Feijóo, sus expectativas ante las elecciones y temas de actualidad como la crisis de la vivienda, los accidentes ferroviarios o la huelga, entre otros. Disfruta del episodio completo en atresplayer.

Pedro Sánchez protagoniza el capítulo 12 de Salvados, donde conversa con Gonzo sobre el cara a cara electoral con Alberto Núñez Feijóo, sus expectativas ante las elecciones del 29N y los principales asuntos políticos y sociales de actualidad. Una entrevista en la que el presidente del Gobierno también aborda la crisis de la vivienda, los accidentes ferroviarios, la huelga general y las relaciones con sus socios parlamentarios. Ya puedes ver Salvados con Pedro Sánchez en atresplayer

Pedro Sánchez vuelve a Salvados diez años después

A falta de una semana para las elecciones del 29N, Salvados entrevista a Pedro Sánchez en pleno ecuador de la campaña electoral. El candidato del PSOE se sienta frente a Gonzo apenas unas horas después de su cara a cara con Alberto Núñez Feijóo, en la que es su primera entrevista tras el debate con el líder del Partido Popular.

La visita tiene además un significado especial: Sánchez regresa al programa diez años después de su última aparición. Entonces acudió para anunciar que preparaba su regreso a la secretaría general del PSOE. Ahora vuelve como presidente del Gobierno y candidato a la reelección, en un momento decisivo de la campaña.

El cara a cara con Feijóo y los secretos del debate electoral

La conversación comienza en el centro de Madrid, donde Gonzo y Pedro Sánchez repasan el debate electoral de la noche anterior con los periódicos del día sobre la mesa.

El periodista pregunta al presidente por los detalles del cara a cara, lo que ocurrió entre bambalinas y la relación personal que mantiene con Alberto Núñez Feijóo.

Durante la entrevista, Sánchez se refiere al líder del PP con estas palabras: "Feijóo es una persona de otra época, desacoplado de la España del siglo XXI".

Gonzo también indaga en cómo la prensa percibió el debate a lo que Pedro Sánchez, resaltaba la falta de objetividad de algunos medios de comunicación.

También abordaron expectativas electorales del candidato socialista y en las posibles consecuencias de un resultado incierto en las urnas.

Vivienda, huelga, amnistía y accidentes ferroviarios: los temas de la entrevista

Más allá de la campaña electoral, el capítulo 12 de Salvados aborda algunas de las cuestiones que han marcado la legislatura y el debate político.

Entre los asuntos que Gonzo plantea a Pedro Sánchez destacan: La crisis de la vivienda, el acceso a la vivienda y los últimos desahucios y cómo el caso de Maricarmen le llevó a convocar las elecciones generales, la huelga general: sus reivindicaciones y el contexto social y laboral. La amnistía y Junts: las consecuencias políticas de la amnistía a los líderes del procés y la relación del Gobierno con la formación independentista.

También abordaron los últimos accidentes ferroviarios: cómo fue gestión de los siniestros y sus consecuencias, incluida la reciente dimisión de Óscar Puente.

La conversación también derivó a la situación judicial del entorno del presidente: las investigaciones y los casos de corrupción que afectan a personas de su entorno personal y político, como por ejemplo el que salpica a José Luís Rodríguez Zapatero.

Entre su entorno personal también hay una figura que destaca cada vez más y que ha llegado hasta la prensa rosa que es la relación de Pedro Sánchez con su mujer Begoña Gómez y cómo surgió también la opción de que participara en los mítines del propio Pedro Sánchez o la investigación por la que Begoña podría incluso ir a la cárcel.

La entrevista también aborda el futuro político de Sánchez y su relación con los principales actores de la legislatura como por ejemplo la evolución que tenido en estos últimos diez años la extrema derecha.

¿Qué espera Pedro Sánchez de las elecciones del 29N?

En la recta final del encuentro, Gonzo pregunta al candidato socialista por sus expectativas ante las elecciones y por los posibles escenarios tras el resultado electoral en la que el Presidente del Gobierno tiene claro que el Partido Socialista va a volver a ganar.

Dónde ver la entrevista completa de Pedro Sánchez en Salvados

Puedes ver el capítulo 12 de Salvados con Pedro Sánchez completo en atresplayer, donde está disponible el episodio íntegro de la entrevista de Gonzo al presidente del Gobierno.

También puedes ver otros programas de esta temporada como la entrevista a Gabriel Rufián, entre otros interesantes programas. ¡No te lo puedes perder!