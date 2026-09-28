Gonzo ha entrevistado a Gabriel Rufían en Salvados, mientras escuchaban algunas reflexiones de cinco votantes de izquierdas sobre temas actuales que más les preocupan. Ya tienes el programa disponible al completo y gratis en atresplayer

En esta nueva entrega de Salvados, Gonzo realiza un curioso experimento con el portavoz de ERC Gabriel Rufián, al enfrentarlo mientras lo entrevista a la verdadera opinión de los votantes de izquierdas en un curioso experimento. El programa fue un gran éxito en audiencia, Salvados alcanzó el récord obteniendo sus mejores datos desde noviembre de 2025. Sube así tanto en cuota como en seguidores hasta conseguir un 9,6% de share, con 1.138.000 seguidores de media y más de 3 millones de espectadores únicos, situándose como el programa más visto de la cadena desde mayo. Ya puedes ver el programa al completo gratis en atresplayer.

Cinco ciudadanos analizan el futuro de la izquierda

Gabriel Rufián es uno de los políticos más mediáticos y carismáticos del panorama nacional. El portavoz de ERC en el Congreso acostumbra a lanzar propuestas para "frenar a la extrema derecha" y desafía constantemente a los partidos progresistas para que movilicen a su electorado. Pero, ¿qué grado de aceptación tienen realmente sus ideas en la calle?

Para descubrirlo, Salvados ha llevado a cabo un experimento televisivo y sociológico inédito a las puertas de un año electoral: Gonzo ha citado a Gabriel Rufián en una sala con un elemento muy particular: un falso espejo como los que se utilizan en las ruedas de reconocimiento de las comisarías.

Al otro lado del cristal, el programa reúne en un peculiar estudio de opinión a un grupo de ciudadanos. Su objetivo es reflexionar abiertamente sobre qué estrategia o propuesta de unidad debe adoptar el espacio a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales.

Mientras los ciudadanos debaten sin tapujos, Gonzo entrevista a Rufián, quien escucha, reacciona y valora en tiempo real el diagnóstico, las críticas y el desencanto de sus propios votantes potenciales.

Una radiografía del votante progresista y los temas tabú de la izquierda

El 'focus group' está compuesto por cinco ciudadanos que representan distintas generaciones, perfiles y sensibilidades políticas dentro del espectro progresista.

En la mesa se sientan Bea, de 26 años y residente en Getafe, desencantada tras votar a Podemos en 2019 y abstenerse en 2023; Antonio, pensionista madrileño de 74 años que apostó por Sumar en las últimas generales; Laura, malagueña de 48 años y votante del PSOE; Lluc, un joven de Manresa de 22 años que eligió la papeleta de ERC; y Nieves, de 72 años, residente en Badajoz y votante de Podemos en 2023.

Durante el experimento, el moderador les muestra distintos carteles electorales ficticios y declaraciones políticas para pulsar su opinión. El debate ciudadano, combinado con las respuestas de Rufián al otro lado del espejo, aborda los temas que más preocupan actualmente al electorado: la grave crisis de acceso a la vivienda un problema que el portavoz de ERC avisa que puede "arrasar a la izquierda", el reto de la inmigración marcado por la reciente crisis de Ceuta, el innegable auge de la ultraderecha y las complejas alianzas del bloque progresista.

El programa ha puesto también sobre la mesa el estilo comunicativo del propio dirigente republicano. Rufián defiende la urgencia de competir en los marcos mediáticos actuales, reconociendo que prefiere "estar en TikTok que en bibliotecas" para llegar al votante cabreado.

Y asume las críticas de los ciudadanos, admitiendo que resulta un "ejercicio sanísimo escuchar a gente normal" frente a la hostilidad habitual de la política.

El programa realiza una radiografía del descontento ciudadano que plantea interrogantes clave para el futuro de los partidos progresistas y del país.

Recuerda que si te perdiste el programa ya puedes volver a verlo en atresplayer, junto al resto de programa emitidos de Salvados. ¡No te los pierdas!