Hablamos con la directora de Rescue Center para saber más sobre el proceso de creación del programa

Rescue Center busca acercar a los espectadores al día a día del Jaguar Rescue Center y hacerles sentir que están en el corazón de la selva de Costa Rica. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que Gemma Fauria, directora del documental, decidió convertir este centro de rescate en el protagonista de la serie.

Tras viajar a Costa Rica para realizar unas prácticas y descubrir que tanto la directora como el veterinario jefe del Jaguar Rescue Center eran españoles, tuvo claro que aquel era el lugar perfecto para contar una historia.

Según Fauria, la clave para sacar adelante Rescue Center ha sido la dedicación, las horas de trabajo y las ganas puestas en el proyecto. Durante el rodaje, la rutina era completamente impredecibleal “no tener horas”.

"Nunca vas a saber qué se va a presentar, qué rescate va a haber nuevo o qué animal va a entrar".

El impacto de cada historia

La directora reconoce que grabar el documental también supuso enfrentarse a momentos muy duros al ver llegar animales gravemente heridos. Sin embargo, asegura que esos instantes se compensaban con otros divertidos y tiernos que permiten contar historias emocionantes y entrañables.

"Hay momentos en los que los animales están más curiosos de vernos a nosotros que nosotros a ellos".

A lo largo del rodaje siguieron entre 25 y 30 casos diferentes. Sin embargo, entre todos ellos Gemma guarda especial cariño a la de un murciélago jamaicano, al que tuvieron que cuidar prácticamente durante las 24 horas del día durante su estancia en el centro.

"Unas heridas que podrían tener a una persona en cama durante meses, ellos en unas semanas están de pie"

El mensaje que quiere transmitir Rescue Center

Para Gemma Fauria, uno de los principales objetivos de Rescue Center es que el público conozca más de cerca a estos animales y eliminar esas “famas complicadas” que existen sobre algunas especies, mostrando también su lado más vulnerable.

Por último, la directora nos cuenta que considera que la capacidad de superación de los animales es el mejor resumen del documental y destaca la rapidez con la que muchos consiguen recuperarse de lesiones muy graves.

Recuerda que cada jueves se estrena un nuevo capítulo de Rescue Center en Flooxer, mientras que el preestreno del siguiente episodio está disponible en exclusiva en atresplayer.